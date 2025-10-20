Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de la avenida de España de Ibiza denuncian una "plaga de moscas" procedentes de los contenedores soterrados

Creen que todo se debe a averías o mala limpieza de las instalaciones tras las lluvias

Moscas pegadas a un cristal de un piso que da a los contenedores de Ibiza

Moscas pegadas a un cristal de un piso que da a los contenedores de Ibiza / D. I.

Marta Torres Molina

Ibiza

Vecinos de la avenida de España de Vila han denunciado que están sufriendo una plaga de moscas procedentes de los contenedores soterrados tras las lluvias.

Los vecinos adjuntan imágenes de decenas de moscas pegadas a sus cristales así como otras en las que se ven bolsas de basura acumuladas en los alrededores de estas instalaciones. Los afectados explican que la proliferación de estos insectos se ha producido días después de las inundaciones de las últimas semanas.

Explican que los contenedores no están precintados, por lo que se puede tirar la basura en su interior. Sin embargo, creen que estos no están funcionando correctamente. Recuerdan que tienen problemas constantes con estos contenedores y que, de hecho, hace meses que instalaron un contenedor normal para plásticos entre dos soterrados porque no funcionaba correctamente.

Este diario ha preguntado al Ayuntamiento de Ibiza por el problema, pero de momento no ha obtenido respuesta.

