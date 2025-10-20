El PSOE exige medidas urgentes para mejorar el drenaje de la carretera del aeropuerto de Ibiza "tras 16 años de inacción"

El Grupo Municipal Socialista de Sant Josep ha reclamado este lunes la ejecución inmediata de medidas para resolver los problemas de drenaje en la carretera del aeropuerto de Ibiza, una infraestructura que, según denuncian, "lleva dieciséis años presentando deficiencias graves sin que se haya actuado para solucionarlas".

El grupo socialista ha calificado la situación de “esperpéntica” y ha hecho balance crítico de una gestión que consideran marcada por la inacción, la mala planificación y la falta de responsabilidad política a lo largo de tres legislaturas. “Dieciséis años después, todo sigue igual. Solo hay más agua”, han denunciado.

Una historia de advertencias ignoradas

El problema, según recuerdan, se remonta a 2007, cuando informes técnicos advirtieron de forma clara que "el drenaje no funcionaba y que había que solucionar el problema. Sin embargo, no se ejecutó ninguna intervención", indican.

"Dos años después, en 2009, el caso dio un giro surrealista con la contratación de tres máquinas quitanieves para la autovía de Ibiza —una isla sin nevadas— por un contrato de 1,5 millones de euros a 23 años. Aunque las máquinas nunca llegaron, ya se habían pagado 96.000 euros. Mientras tanto, el sistema de drenaje seguía sin construirse. En aquel momento, un diputado socialista ironizó con que sería más útil sustituir las quitanieves por zódiacs, ya que la carretera parecía cada vez más una vía navegable", puntualizan en el comunicado.

Tras el temporal del pasado 30 de septiembre, la carretera quedó inutilizada durante tres días, afectando a negocios, hoteles y al tráfico hacia el aeropuerto. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, calificó la situación de “inconcebible” e “inexplicable”. Desde el PSOE le han respondido que se trata de una situación “previsible y evitable”.

Cada episodio de lluvias intensas reproduce el mismo escenario: inundaciones, cortes de carretera y bombas de gran capacidad intentando drenar millones de litros de agua, sin que se haya aplicado ninguna solución definitiva. El actual equipo de gobierno ha anunciado un nuevo proyecto, en colaboración con el Govern balear, que contempla canalizar las aguas pluviales directamente al mar mediante una infraestructura asociada a la futura pasarela peatonal. Sin embargo, desde el PSOE recuerdan que esta misma solución ya estaba prevista en el proyecto original de 2007, lo que evidencia, afirman, la falta de ejecución durante casi dos décadas.

Otro de los elementos criticados por los socialistas es la decisión técnica de construir la autovía en trinchera, bajo el nivel del suelo, lo que la hace más vulnerable a las acumulaciones de agua. La elección, explican, duplicó el coste del proyecto, alcanzando los 85 millones de euros para un trazado de 6,7 kilómetros. “Si se hubiera construido en superficie, habría costado menos de la mitad y no tendríamos este problema”, señalan los socialistas.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista exige que "se deje de hablar de estudios y se pase a la acción con un calendario de ejecución claro y una partida presupuestaria definida". “Dieciséis años son demasiados”, han afirmado. “Desde las quitanieves fantasma de 2009 hasta las superbombas de 2025, alguien debe asumir responsabilidades por esta cadena de incompetencias”. Finalmente, el PSOE considera inadmisible que se siga calificando de “inconcebible” una situación conocida, documentada y no resuelta desde hace más de una década, y señala que "los ciudadanos no pueden seguir nadando hacia el aeropuerto cada vez que llueve".