Protección Civil de Santa Eulària recibe un nuevo vehículo para sus 33 voluntarios

La Agrupación Local de Protección Civil en Santa Eulària ha recibido su primer vehículo de mando ligero (VML), adquirido por el Ayuntamiento con la colaboración del Consell de Ibiza, entre los cuales suman 46.000 euros de financiación.

"Este turismo Subaru modelo Crosstrek mejora la capacidad de prevención de los voluntarios de este cuerpo, el cual cuenta con 33 integrantes", destaca en un comunicado el Consistorio. Su sistema de señales luminosas y acústicas, etiqueta ECO y capacidad para cinco pasajeros, facilitan el transporte de materiales y el desarrollo de los dispositivos de seguridad en grandes eventos.

Los servicios de Protección Civil suman este primer VML polivalente a dos motocicletas y tres VIR, vehículos de intervención rápida, como las camionetas pickups.