Los precios de Ibiza "son disuasorios" para el turismo familiar

Aunque no ha sido una mala temporada para las viviendas turísticas vacacionales, ha sido algo peor que la de 2024, según su presidente en Ibiza, José Antonio Llano, quien además, ha detectado un "cambio": la bajada del turismo familiar y el auge "hacia otro turismo". Por pudor, o quizás por temor a que se le echen encima los que defienden que Ibiza acoge todas las tipologías de turistas, le cuesta definir qué es ese "otro turismo", lo que hace cuando se le insiste: "Este año hemos tenido un retroceso del turista familiar porque ha cambiado el cliente, que viene menos días y le gusta más el ocio, más a la fiesta: viene tres días para ir a una discoteca y se va. Son estancias cortas. No ha sido un bajón significativo, pero vemos cuál es la tendencia". Hacia el turista de jarana.

Esta fue una de las conclusiones de la XI edición del congreso de Viviendas Vacacionales de Ibiza, celebrado este lunes en el hotel Torre del Mar y que comenzó con una mesa redonda titulada ‘Turismo familiar como factor imprescindible en el turismo'. En ella, Paloma Amat, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, indicó que, en su tierra, el 74% de los clientes (tres cuartas partes) de este tipo de establecimientos son familias.

El presidente de AVAT calcula que, en Ibiza, suponen en torno al 50% de sus clientes, aunque algo menos este año por ese cambio "hacia otro turismo" que tanto parece preocuparle. De hecho, invita a "reflexiona" porque, a su juicio, considera que se está "expulsando al turismo familiar", cuya "cuota" apuesta por recuperar.

El relato y los precios

Paloma Amat cree que, en esa expulsión, juegan un papel fundamental tanto "el relato" como los precios, que son "disuasorios para el turismo familiar", si bien no se trata de un hecho "aislado de las islas, pues pasa a nivel global". En su comunidad autónoma crece del orden del 10% anual: "Y eso no para el turismo, que sigue creciendo, aunque ese ritmo se detendrá en algún momento. Tampoco estoy asustada con ese incremento de precio, porque ha demostrado que antes nos vendíamos barato".

En cuanto al relato, Amat explicó el cambio experimentado en Málaga en los últimos 15 años. De ser el típico destino de costa "y de algo de borrachera", se ha pasado a una ciudad en la que en ese periodo se han abierto 33 museos, se ha peatonalizado el centro, se ha atraído inversión cultural, se han abierto salas de cine, de teatro...: "Ahora, el turista que va allí ha cambiado". Y también la estacionalidad. Ya no dependen del sol y playa del verano: "Es también un destino de invierno". Y muchos turistas son "de alto poder adquisitivo".

El gasto del turismo familiar se eleva a los 2.230 euros por persona, bastante más que los 1.600 euros del perfil medio, y además tienen un alto índice de repetición: un 63%

Daniel Marí, gerente de Fecoev (Ferias, congresos y eventos), detalló que, según el Sistema de Inteligencia Turística, el 6% de las familias que nos visitan se alojan en viviendas turísticas vacacionales y destacó el papel que juega este tipo de turismo: uno de cada cuatro visitantes vienen en familia; sus estancias son superiores a los siete días (y llegan a los 10), frente al resto de tipologías, que de media son de tres días; y su gasto se eleva a los 2.230 euros por persona, que llega hasta los 2.400 euros en el caso de quienes repiten en el destino. Es bastante más que los 1.600 euros del perfil medio. Además, tienen un alto índice de repetición: un 63%. Eso sí, tal como apuntaba Paloma Amat, no llevan muy bien que las tarifas crezcan y crezcan: "Una de cada dos familias se queja de los precios y también de la masificación".

Según Marí, en Ibiza hay 30 hoteles (que suponen un total de 10.000 plazas) adscritos al programa Family Moments, impulsado por el Consell, que potencia el turismo familiar, mientras existen 79 alojamientos adults only (15.000 plazas) y 29 hoteles cinco estrellas.

José Manuel Soriano, vocal de Fomento del Turismo y consultor de marketing, apuntó una diferencia de Ibiza respecto a otros destinos familiares como Menorca, que es "el prototipo" que estudiaron cuando hace siete años crearon el antecedente de Family Moments. La isla tiene unas playas excelentes y es un lugar muy tranquilo… demasiado: "Los turistas nos decían que llegadas las cinco de la tarde, ya no había nada que hacer allí".

Y ahí radica lo que diferencia a Ibiza y hace que las familias "vengan y repitan", pues "les encanta". Ibiza is different porque después de las 17 horas hay "puestas de sol, mercadillos, centros comerciales… También los hay en Mallorca, pero allí las distancias [para llegar de un sitio a otro] son mucho más grandes". "Nos dimos cuenta de que el turismo familiar se sentía muy cómodo en Ibiza", afirma Soriano, quien, no obstante, cree que el incremento de precios está expulsando a las familias de renta media.