El álbum
Platges de Comte, «partida en dos» por las lluvias torrenciales
La cala grande de Platges de Comte aparece «partida en dos» después de que las lluvias torrenciales de las últimas semanas arrastraran la arena y dejaran al descubierto el lecho de rocas. Como se aprecia en la imagen, tomada este domingo, un torrente atraviesa el centro de la playa dividiendo el arenal hasta la orilla.
