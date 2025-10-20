Patronal de Ibiza: «No hay suelo industrial para crear empresas nuevas, nos cortan un brazo»

«En Ibiza no hay suelo industrial para poder crear empresas nuevas, nos están cortando un brazo. Los costes de implantación de una nueva, teniendo en cuenta los precios a los que están las naves industriales, son una barbaridad. Casi todas las empresas de distribución de Ibiza ya tienen naves en Valencia o Barcelona porque no pueden tener aquí la nave que necesitarían». Así resume Daniel Ramón, presidente de la Asociación de Áreas de Promoción Industrial de la Pimeef, la situación sobre su sector.

«Si queremos que las empresas se vayan fuera de Ibiza, lo estamos haciendo muy bien», añade no sin lamentar también el estado del suelo industrial que ya existe en la isla. «Están muy mal. Solo hay que darse una vuelta por cualquier polígono para ver cómo están las aceras y cómo está de saturado todo. El problema número uno es que no hay suelo industrial. Es algo que estamos reivindicando desde hace unos años y todos nos dan la razón. Si no hay suelo industrial, difícilmente las empresas trabajarán como deben. Pero de momento tampoco hemos conseguido ningún avance en el sentido de que se haya decidido ampliar algún polígono en concreto y se haya creado un proyecto para hacerlo posible», apunta Ramón.

Los empresarios pitiusos venían pidiendo desde hace tiempo una ley de polígonos industriales y este verano la aprobó el Parlament balear. Es un punto de partida de todo un trabajo en el que, recuerda Ramón, deberán entrar los ayuntamientos: «Falta aprobar el reglamento. Es decir, todavía no se puede aplicar mucha cosa. Lo que viene a decir es que debemos mejorar y modernizar los polígonos que tenemos. Y cuanta más colaboración público-privada haya entre ayuntamientos y empresas que están en los polígonos, mejor».

En todo caso, señala que «es una ley bastante genérica» que «más bien sirve para animar o para ayudar a que se lleven a cabo medidas junto con los ayuntamientos y las empresas para que los servicios e instalaciones mejoren». Ahora mismo, recalca Ramón, «si una empresa quiere venir, se tendría que ir otra» por la falta de espacio.

«Yo entiendo que para los ayuntamientos crear una zona industrial puede parecer que es crear mala imagen, pero pienso que eso es tener almacenes por todas las carreteras de cualquier manera, que es lo que está pasando».

Ramón detalla, a modo de ejemplo, que «parece que Santa Eulària ya ha hecho algún estudio y sabe más o menos qué se podría hacer en su municipio», así como que «Sant Antoni y Sant Josep en principio lo confían todo a la aprobación de los PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] que tienen en marcha» Pero éstos tardan años en salir adelante, advierte.

Las fuertes precipitaciones

La conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear explica a este diario que la ley de polígonos fue aprobada y que ahora se está trabajando «en el desarrollo del reglamento que regulará el registro y las entidades de gestión de los mismos». «Ya se realizó la consulta previa y ahora arranca el trámite. En cuanto a la falta de suelo industrial, estamos trabajando para buscar soluciones reales. El tema está sobre la mesa y se está trabajando en esta dirección. Todos los temas están en marcha», añade la conselleria.

Sobre los efectos de las lluvias torrenciales en los polígonos, Ramón recordaba el lunes 13 de octubre que en el conocido como Eurocentro, «que está al lado de la depuradora, ha habido inundaciones»; además, «el de Montecristo, en la parte de abajo, también se inunda cada vez que llueve, y estos días, todavía más». «En el resto, como Ca na Palava o Ca na Negreta, en general no ha habido incidencias importantes. En el polígono del aeropuerto, en el vial de servicio, el muro que hicieron de hormigón, que lo separa de la autovía, no tiene desagües. Esto ha provocado que se inunde el vial y entre un poco de agua en las naves de este polígono». Pero Carreteras, matiza, «ya lo tiene en cuenta para solucionarlo y realizar algunos agujeros», de manera que no vuelva a suceder.