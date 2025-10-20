Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
La vivienda tiene más de 40 años pero se encuentra en buen estado
El portal inmobiliario Tucasa.com tiene a la venta una vivienda de 122 metros cuadrados construidos, 105 de ellos útiles. Se encuentra en buen estado y tiene cuatro dormitorios, dos baños, cocina amueblada y una terraza.
La propiedad se ubica en el municipio de Sant Josep. El anunciante señala que se encuentra en el centro del pueblo. Su precio es de 465.000 euros, a menos de 4.000 euros el metro cuadrado.
La vivienda tiene una antigüedad de más de 40 años. El anuncio señala que es "ideal" para familias numerosas.
