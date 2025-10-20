Objetivo, reducir el elevado absentismo en el sector turístico

Si hay un tema que sacan a relucir los responsables turísticos (e incluso de pimes no relacionadas directamente con este sector) en cuanto tienen ocasión, es el del absentismo laboral. Exceltur no lo obvia por tratarse de una especie de epidemia nacional y pide «el apoyo a la CEOE y del resto de asociaciones empresariales para revertir el crecimiento de unos niveles de absentismo (principalmente de incapacidad temporal), que no solo están incrementando los costes de las empresas y del sistema de la Seguridad Social, sino que suponen una carga adicional para las personas de los equipos que responden diariamente a sus obligaciones laborales» y afectan «al clima laboral de cada centro de trabajo».

Recuerda el informe que, según Randstad, el absentismo en el sector hotelero se eleva al 7,7%, que en el sector aéreo se encuentra en el 6,3% y que en la restauración está en el 6,1%. Asegura que es «especialmente necesario» en contraposición a que «algunos miembros del Gobierno», en referencia a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz (de Sumar), «se han planteado mejorar las condiciones laborales a través de la reducción de la jornada laboral», aspecto que Exceltur defiende que debe formar parte de la negociación colectiva y no de una decisión unilateral.

También incumbe a Ibiza la propuesta de Exceltur de que se ponga en marcha «una iniciativa de regeneración urbana» en los destinos pioneros de sol y playa de primera generación que, «bajo el liderazgo del Gobierno, el apoyo de las comunidades autónomas y el compromiso de aplicación de sus municipios permita abrir un proceso para su reposicionamiento y mejora de su propuesta de valor turístico, social y ambiental», que buena falta hace en diversas áreas pitiusas.