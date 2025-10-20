Mercadona comercializa 3.300 toneladas de patatas procedentes de Ibiza y Mallorca

Mercadona ha cerrado una campaña de 2025 récord de patata nacional, con 184.800 toneladas comercializadas, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior.

La compañía atribuye este crecimiento a su "apuesta por las dobles cosechas" —de invierno y de verano—, que le ha permitido "ofrecer patata española de calidad durante ocho meses consecutivos".

En el caso de Baleares, la cadena ha comercializado más de 3.300 toneladas procedentes de campos de Mallorca e Ibiza, un 73% más que en la campaña anterior, lo que "consolida su colaboración con agricultores locales".

Campaña Patata Nacional. / MERCADONA

"Gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Murcia y Baleares, y a la buena climatología del verano, hemos logrado una producción excelente tanto en cantidad como en calidad", destaca Laura Merino, especialista de patatas en Mercadona. "La buena acogida por parte de los clientes ha hecho que la demanda aumente considerablemente", añade la empresa en una nota de prensa.

La compañía ha adquirido patata cultivada en todas las principales zonas productoras de España, entre ella Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Euskadi, Canarias, la Comunitat Valenciana y Andalucía, a través de acuerdos estables con proveedores locales como Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, la ibicenca Mr. Chippy y Legufrut.

Proveedores españoles

Mercadona indica que "mantiene su compromiso con el origen nacional y la calidad de los productos frescos", de modo que el 85% del surtido de la compañía procede de proveedores españoles. En el caso de la patata, esta estrategia se traduce en el impulso de dobles cosechas para asegurar el suministro nacional el mayor tiempo posible.

Actualmente, la empresa ya comercializa patata de importación francesa, coincidiendo con el fin de la campaña española, aunque sigue ofreciendo referencias nacionales en Baleares, como la patata especial para freír de dos kilos, hasta principios del próximo año.

A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona "volverá a disponer de patata nacional en todos sus lineales, gracias a su apuesta por la llamada verdete, la patata de invierno que permite mantener el producto español en los supermercados incluso durante los meses tradicionalmente más complicados para la producción local", destacan en el comunicado.