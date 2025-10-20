El nuevo retraso en la finalización de los juzgados de Ibiza tras quedar desierta la licitación de las obras, ya que solo se presentó una oferta y quedó excluida por superar el presupuesto. A este paso, cuando se puedan adjudicar las obras para terminar el edificio ya habrá que empezar con las reformas de la parte que está en funcionamiento.

Los datos aportados por la directora de la Aemet en Balears, María José Guerrero, sobre las lluvias de las últimas semanas en Ibiza y Formentera, que dan una medida exacta de lo ocurrido. Según explicó Guerrero en una entrevista, las lluvias fueron las más intensas registradas en las Pitiusas desde que hay datos oficiales, hace 72 años, con mediciones brutales como los 256 litros por metro cuadrado en Vila.

La denuncia de UGT sobre la situación del parque de ambulancias de Ibiza, sobre todo al hecho de que los vehículos estén siempre a la intemperie. Según aseguran en una carta dirigida a la conselleria de Salud, los profesionales tienen que soportar temperaturas de hasta 48 grados en verano, y la humedad y el frío en invierno, que además deterioran el material. Reclaman un espacio a cubierto.