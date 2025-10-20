Aumenta el atasco judicial en Ibiza: más de 600 nuevos casos por resolver

El atasco en los juzgados de Ibiza sigue creciendo y durante el segundo trimestre de este año se acumularon otros 630 asuntos pendientes, de acuerdo al balance publicado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

De esta forma, al acabar marzo había 13.194 casos pendientes de resolver en el partido judicial de Ibiza, que también incluye a Formentera, una cifra que, al concluir la primera mitad de 2025, se había elevado hasta 13.824, un aumento de casi el 5% por ciento. Ahora mismo, cada juzgado de las Pitiusas tiene una media de 1.256 casos abiertos.

Un vistazo a las cuatro tasas que maneja el TSJB confirma la deriva negativa de los distintos indicadores: han bajado las de resolución (-11,6%) y de sentencias (-23,2%) y han subido las de congestión (8,7%) y pendencia (17,9%).

La jurisdicción civil gestionó 2.838 nuevos asuntos, un 10% más que en el trimestre anterior. El balance acumulado de esos siete juzgados indica que su trabajo acumulado ha descendido ligeramente, pasando de 7.138 a 6.820 casos pendientes, una reducción del 4,5%.

Un 15% más de atasco en lo penal

Por contra, en los juzgados que conforman la jurisdicción penal se registró un notable aumento de expedientes en vías de resolución, pasando de 6.056 a 7.004, un crecimiento superior al 15%. Los datos confirman que, pese al esfuerzo sostenido de los órganos judiciales, la pendencia (cantidad de asuntos por resolver) sigue aumentando debido al ritmo creciente de entrada de asuntos.

Cabe recordar que la justicia española se encuentra en medio de un cambio profundo, ya que se está aplicando de forma progresiva la nueva ley que pretende modernizar y agilizar la justicia en nuestro país.

En este sentido, el nuevo Tribunal de Instancia de Ibiza, que sustituye a los antiguos juzgados de primera instancia e instrucción, entró oficialmente en funcionamiento el pasado 1 de julio, justo al día siguiente de que acabara la recogida de datos de este balance trimestral publicado ahora por el TSJB.

Por ello, hasta la publicación del siguiente balance no será posible empezar a medir si la reforma legislativa está siendo útil para reducir el problema casi endémico de la congestión judicial.

El juez decano de Ibiza, Sergio González, ha reiterado en numerosas ocasiones su escasa confianza en la reforma, ya que entiende que debería ir acompañada de más medios humanos y materiales.