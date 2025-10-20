Ibiza lidera los ingresos por habitación de los destinos turísticos españoles

El informe de Exceltur destaca que Balears ha cerrado los meses de verano con un nuevo aumento en los ingresos (+9,7%), «de mayor intensidad en Menorca (+11,5%) y Mallorca (+9,2%)», mientras que el aumento en Ibiza ha sido del 7,5%, isla que ha vuelto a «liderar los ingresos por habitación de los destinos españoles». En en caso ibicenco, se han rebasado por primera vez los 200 euros (207,5 euros) de ingresos por habitación, mientras que las tarifas medias han alcanzado los 240 euros.

El informe da una pista sobre cómo han evolucionado los indicadores turísticos del verano, un análisis que es aplicable a las Pitiusas. Por ejemplo, confirma que en este 2025 se ha llegado a «una etapa de normalización en el comportamiento del sector turístico español, tras los intensos ritmos de crecimiento experimentados en los últimos tres años» como reacción a la etapa vivida durante la pandemia (confinamiento y dificultades para viajar), algo que se ha notado también en nuestras islas este verano: «Se consolida un patrón de crecimiento más relacionado con los fundamentos macroeconómicos y la evolución de la renta de familias y empresas», indica.

Conforme avanzaba el año, el turismo «suavizó sus ritmos de crecimiento en términos reales, respondiendo así al debilitamiento económico y al normal proceso de acompasamiento a los condicionantes de las economías de nuestros principales mercados», como Alemania, Francia y Reino Unido, que no pasan, precisamente, por su mejor momento económico.

Mejoras en el aeropuerto

Exceltur también apuesta por dar prioridad a la inversión «en la mejora de las grandes infraestructuras de transporte que dan acceso a los destinos españoles», especialmente tras «los lamentables incidentes y trastornos generados a los viajeros, turistas y residentes, durante el verano». En el caso de AENA, cree que se deberían priorizar en sus inversiones y decisiones de contratación operativa «el interés general y la calidad de servicio a los viajeros versus la maximización de su beneficio».

«No son aceptables -recalca- las continuas colas en los controles de seguridad, ni la escasez de medios para la limpieza, de unos concursos en los que prima el ahorro de costes frente a la necesaria excelencia en el servicio que demandan sus usuarios y la imagen turística de España». El aeropuerto de Ibiza está en penúltimo puesto en el ranking de AirHelp Score 202’ entre los 14 aeropuertos españoles evaluados y figura entre los diez aeródromos europeos que más reclamaciones acumulan en los últimos cuatro años. La asociación turística considera, en este sentido, que existe «una errónea política de contratación de servicios básicos, en la que prima el ahorro de costes».