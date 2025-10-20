Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza acerca la ciencia del mar a los jóvenes durante la Scubaweek 2025

El evento tendrá lugar este 21 de octubre y marcará el inicio de una semana dedicada al buceo

Presentación del evento.

Redacción Ibiza

Ibiza se prepara para inaugurar la Scubaweek 2025 con una actividad educativa y lúdica sin precedentes: una Masterclass interactiva sobre la física del buceo destinada a niños y adolescentes. El evento tendrá lugar este 21 de octubre y marcará el inicio de una semana dedicada al buceo, la sostenibilidad y la educación ambiental.

Organizada por Fomento de Turismo de Ibiza y su club de experiencias Enjoy Ibiza Activities, en colaboración con el centro especializado Anfibios, y con el apoyo del Consell Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària, la iniciativa busca acercar la ciencia marina a las nuevas generaciones mediante un enfoque innovador: aprender jugando.

Según informan desde la organización, durante esta Masterclass, los jóvenes participantes descubrirán de forma práctica y entretenida conceptos clave de la física aplicada al buceo, como la presión, la flotabilidad o la respiración bajo el agua, mediante juegos, experimentos y dinámicas participativas. Además, explorarán la riqueza del ecosistema submarino ibicenco y aprenderán cómo el conocimiento del mar puede convertirse en una herramienta para fomentar el respeto, la conciencia ecológica y la preservación del entorno natural.

La Scubaweek Ibiza no se limitará a esta Masterclass. A lo largo de la semana, se desarrollará un completo programa de actividades que incluyen una ponencia sobre arqueología subacuática, donde se revelarán los secretos del patrimonio sumergido de la isla; talleres de arte “Arte Versus Plásticos”, que invitarán a transformar residuos recuperados del mar en obras creativas con mensaje ecológico; y sesiones prácticas de buceo, tanto en piscina (entorno confinado) como en mar abierto, dirigidas a todos los niveles de experiencia.

"Además, entre los asistentes a la Masterclass se sortearán vales para participar en una sesión de entrenamiento de buceo en piscina. A su vez, quienes participen en esta práctica podrán optar a nuevos sorteos para bucear en mar abierto y vivir la experiencia única de descubrir la floración de la posidonia, uno de los tesoros naturales más emblemáticos de las aguas de Ibiza", concluye la organización.

