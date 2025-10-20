El hospital de Ibiza pone en marcha un programa pionero de salud mental para pacientes en hemodiálisis

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha puesto en marcha un nuevo programa de atención en salud mental dirigido a pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. La iniciativa, impulsada por el psiquiatra Borja Macías Gamo, busca mejorar la atención emocional y psicológica de estos pacientes, que presentan una mayor vulnerabilidad ante trastornos de ansiedad y depresión, según informan desde Asef en un comunicado.

El proyecto, que se desarrollará en el Hospital Can Misses de Ibiza, comienza con siete pacientes, aunque está previsto que el grupo se amplíe progresivamente. Se trata de una consulta grupal quincenal, coordinada entre el servicio de Nefrología, la unidad de Hemodiálisis y el servicio de Salud Mental, lo que convierte al programa en un ejemplo de colaboración interdisciplinar dentro del sistema sanitario pitiuso.

Este nuevo modelo de atención fue premiado en la Gala de la Salud 2025 de la conselleria de Salut por su enfoque innovador, que busca integrar la atención mental y física de los pacientes crónicos. Según explica Macías Gamo, “los enfermos renales crónicos tienen más dificultades para acceder a los servicios de salud mental por su dependencia del tratamiento hospitalario y las limitaciones funcionales que padecen. Este programa de enlace pretende facilitar ese acceso, evitar ingresos y mejorar su calidad de vida”.

Depresión

A nivel global, se estima que el 4,4% de la población sufre depresión y un 3,6% padece ansiedad, pero en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, estos porcentajes son muy superiores. Además, las personas con trastorno mental grave presentan un mayor riesgo de desarrollar patología renal, lo que demuestra la estrecha relación entre ambas áreas.

El programa tiene entre sus objetivos fomentar la adherencia a los tratamientos, reducir la morbimortalidad y agilizar la atención de casos complejos mediante una respuesta más rápida y coordinada entre los equipos médicos.

Con esta iniciativa, el Área de Salud de Ibiza y Formentera asegura que se sitúa a la vanguardia en el abordaje integral de la salud, al apostar por una atención que contemple no solo la enfermedad física, sino también el bienestar emocional de los pacientes crónicos.