Las habitaciones de hotel de Ibiza, las más caras de España

Ibiza ha rebasado por primera vez los 200 euros de ingresos por habitación (207,5 euros), según los últimos datos del informe de Exceltur. Además, el documento señala que las tarifas medias han alcanzado los 240 euros y que el total de Baleares ha cerrado la temporada de verano con un incremento de ingresos: 9,7%).

En el caso de Ibiza es la isla en la que menos ha aumentado, un 7,5%, mientras que en Mallorca el incremento fue del 9,2% mientras que Menorca lidera este incremento con un 11,5%, indica el informe, que critica duramente el aeropuerto de Ibiza y la imagen que se da a los turistas a través de él. Recuerda que el aeropuerto de Ibiza está en penúltimo puesto en el ranking de AirHelp Score 202’ entre los 14 aeropuertos españoles evaluados y figura entre los diez aeródromos europeos que más reclamaciones acumulan en los últimos cuatro años