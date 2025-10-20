Guardias civiles denuncian la falta de reconocimientos médicos en Ibiza y Formentera desde hace años

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que hace años que no se realizan reconocimientos médicos a los agentes del cuerpo destinados en el archipiélago balear.

"El abandono de los guardias civiles no tiene fin en las Islas Baleares. A la falta de personal, de medios, de vivienda y de una insularidad digna, se suma un nuevo atropello", lamenta la asociación de agentes en un comunicado.

En este sentido, la AEGC recuerda que la realización de reconocimientos médicos fue "una reclamación clásica" de la asociación hasta que, hace cinco años, se licitó un contrato público para llevar a cabo estos exámenes anuales por parte de una empesa extranjera.

"Se hicieron reconocimientos médicos unos pocos años, hasta que en 2023 dejaron de realizarse en Menorca, Ibiza y Formentera, incumpliendo así el contrato público la empresa adjudicataria, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que se haya penalizado a la empresa o de que se hayan buscado fórmulas alternativas para la realización de la necesaria vigilancia de la salud de los guardias civiles", denuncian desde la asociación.

Recientemente, AEGC se interesó por esta circunstancia en el Consejo de la Guardia Civil, que informó a la asociación de que empresa adjudicataria está “en fase de búsqueda de profesionales sanitarios”. "Es curioso que desde 2023 no se hayan encontrado profesionales sanitarios, porque haberlos, haylos", lamentan los agentes.

"Una obligación legal"

En este sentido, subrayan que "si la empresa adjudicataria no es capaz a cumplir sus compromisos", la Dirección General de la Guardia Civil tendría que "adoptar las medidas necesarias para garantizar que, de una u otra manera, se realicen los reconocimientos médicos anuales a todos los guardias civiles del archipiélago".

"La legislación en materia de prevención de riesgos laborales exige una vigilancia periódica del estado de salud de los guardias civiles en función a los riesgos inherentes al trabajo. No solo se trata de una obligación legal, sino de un derecho laboral, y algo muy necesario, pues la detección temprana de enfermedades, vinculadas o no a los puestos de trabajo, es fundamental", alertan.

Además, los agentes de la asociación avisan de que seguirán con esta reclamación hasta que les hagan caso: "Es un nuevo atropello que desde AEGC denunciamos y denunciaremos hasta conseguir que de nuevo se realicen reconocimientos médicos anualmente a todos los guardias civiles destinados en el archipiélago".