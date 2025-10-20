Un dj pide matrimonio a su novia durante la puesta de sol en Ibiza

El DJ irlandés Johnny O’Neill, conocido en la escena de música comercial y de clubes del Reino Unido e Irlanda, ha protagonizado un romántico momento en Ibiza al pedir matrimonio a su pareja durante la puesta de sol en ses Variades, uno de los lugares más emblemáticos de Sant Antoni.

En un vídeo compartido en redes sociales este domingo, puede verse cómo el artista que parece posar en un principio para una fotografía con su pareja, de repente se arrodilla y entrega un anillo a su novia mientras el cielo se tiñe de tonos anaranjados, ante la mirada de curiosos y turistas que aplauden la escena cuando ella acepta la propuesta. Ella, de forma premonitoria, iba vestida de blanco, al igual que él.

O’Neill, que cuenta con una activa presencia en Instagram y SoundCloud, donde comparte sus sesiones y producciones musicales, ha recibido numerosos mensajes de felicitación de seguidores y compañeros de profesión.

El gesto romántico del dj se convierte en un espectacular cierre de la temporada en Ibiza.