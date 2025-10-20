El sindicato CSIF pide más personal para la residencia Sa Serra

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (el sindicato CSIF) pide en conversación con este diario más personal y refuerzos para la residencia de mayores Sa Serra, una de las que gestiona el Govern en Ibiza. Realizan esta reclamación mientras se celebra una huelga indefinida en dichas residencias para pedir mejoras laborales, y es que fuentes del sindicato afirman que los extras contratados para garantizar el servicio son más amplios en Can Blai y Can Raspalls, las otras dos residencias gestionadas por la Fundación para la Dependencia, que depende de la conselleria autonómica de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

La conselleria asegura que "en todas las residencias están funcionando los servicios mínimos". En este sentido, afirman, a las preguntas de este rotativo, que el servicio está garantizado. El CSIF critica que este domingo en la planta de usuarios dependientes solo hubo dos trabajadores entre las 18 y las 22 horas: una auxiliar de enfermería y un celador. Según detalla la conselleria, en esta unidad hay 38 usuarios, de los cuales ocho requieren de una mayor atención.

En todo caso, esgrime que en total en la residencia había 11 trabajadores: un enfermero, nueve auxiliares y un celador. "No tenemos que contar trabajadores por unidades, sino ver el total. Si en alguna unidad requieren de apoyo por parte de auxiliares o de celadores, pueden pedirlo a las otras unidades. Así es como funciona y había las ratios que tocaba", sostiene la conselleria ante la queja sindical. Esta residencia tiene más de 90 plazas residenciales.

Turno ajetreado

"En Can Blai están pidiendo más personal, más extras, que cuando no había huelga. Y en Can Raspalls los servicios mínimos son más altos que algunos turnos", afirma el CSIF, que pide más personal para Sa Serra. "Este domingo en esa franja horaria había un auxiliar y un celador que le ayudó, pero claro, hay que llevarlos al comedor para que cenen, ayudar a quienes presentan dificultades para cenar, acostarlos, practicar la higiene, el cambio de pañal... Ese es el trabajo de un auxiliar de enfermería y el celador ayuda y apoya en las movilizaciones, pero es responsabilidad y tarea diaria de los auxiliares. La tarde y la hora de la cena y de acostarse es la parte más complicada y no había dos auxiliares. A las seis se fue una trabajadora que tiene reducción de jornada", relatan desde el sindicato.

El CSIF afirma que esta situación en Sa Serra no se ha producido solo durante la huelga y espera que el efecto que está teniendo la huelga, al tener que contratar extras para garantizar el servicio, lleve a los responsables a tomar medidas concretas que permitan llegar a un acuerdo con los sindicatos para desconvocar el paro laboral.

El Sindicato Profesional de Técnicos Sanitarios (USAE) cifra en un 90% el seguimiento de la huelga y pide "hechos concretos y compromisos firmes de la conselleria para resolver un conflicto que se arrastra desde hace años". "Este martes acudiremos al Tribunal de Arbitraje y Mediación para intentar acercar posturas entre las partes", avanzan en un comunicado.