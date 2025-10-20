Confirmada la condena a Endesa por una explosión en Ibiza hace 15 años

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Edistribución Redes Digitales S.L.U. (antigua Endesa Distribución Eléctrica) y ha confirmado la condena que obliga a la compañía a indemnizar a una vecina de Santa Eulària por los daños sufridos en la explosión e incendio registrados en su vivienda en 2010.

La víctima, una mujer extranjera que tenía 50 años en el momento de los hechos, sufrió quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su cuerpo tras incendiarse su vivienda, ubicada en el primer piso del edificio Mare Nostrum.

La afectada había reclamado inicialmente más de 1,5 millones de euros en concepto de indemnización contra varias empresas y aseguradoras, entre ellas Repsol, Zurich y Mapfre.

Sin embargo, tras el proceso judicial, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca concluyó en 2020 que la responsabilidad recaía en Endesa y fijó la compensación en 105.825 euros, al considerar que la compañía no pudo acreditar de manera concluyente la correcta prestación del suministro eléctrico.

Chispa tras encender un interruptor

Según las resoluciones judiciales, la explosión, que data del 12 de junio de 2010, se produjo tras accionar la propietaria el interruptor de la luz. Aunque se descartó la implicación del gas, los peritajes concluyeron que una chispa originada en un enchufe, un cortocircuito favorecido por un fenómeno de combustión lenta conocido como pirolisis, fue el detonante.

La justicia señaló que, pese a que también pudo influir la sobrecarga de aparatos conectados a una regleta, Endesa no probó de forma suficiente que el suministro eléctrico estuviera libre de irregularidades.

Endesa llevó el caso hasta el Supremo, alegando que no estaba acreditada la causa exacta de la explosión y que debía atribuirse a un mal uso por parte de la propietaria. Sin embargo, la Sala de lo Civil desestimó tanto el recurso de casación como el de infracción procesal.

El Alto Tribunal subraya que no se puede reabrir el debate sobre los hechos ya probados en instancias anteriores y confirma que existió una concurrencia de causas, siendo una de ellas imputable al suministro eléctrico. Además, la sentencia impone a Endesa el pago de las costas procesales derivadas de los recursos presentados, con pérdida de los depósitos consignados.