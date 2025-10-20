El King Kong de Cardona se proyecta en Sitges

El investigador y director de documentales ibicenco José Luis Mir proyectó el pasado viernes su último trabajo, ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, en el Festival Internacional del Cine Fantástico de Sitges. "Ha venido más gente de lo que me esperaba. Hay una oferta de cine increíble. Yo pensaba que con tanta oferta pues igual no vendría mucha gente", ha explicado a este diario Mir, contento de la acogida que ha tenido su documental en Sitges. La sala estaba llena, unos tres cuartos, ha recordado el ibicenco, con más de cien personas.

Durante su discurso, José Luis Mir atendió a las preguntas del público y contó cómo conoció la historia de Carlos Cardona, la historia del ibicenco que emigró a Estados Unidos e hizo carrera en la meca del cine, en la capital californiana, así como los pormenores del documental. El investigador ha calificado la experiencia de buena, aunque ha matizado que los festivales no es algo que le atraiga.

Sólo ha tenido palabras de elogio para la organizacióin del Festival de Sitges: "Una cosa exagerada, una atención con los participantes constante, pendiente de que no nos faltase de nada y nos llevaban aquí, allá, nos enseñaban la sala antes de empezar y nos explicaban cómo se iba a hacer todo".

José Luis Mir durante la presentación de su documental en Sitges. / Archivo personal de José Luis Mir

King Kong

El símbolo del Festival Internacional del Cine Fantástico de Sitges es King Kong. Puede que esta casualidad haya sido decisiva para que el documental ‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’, de José Luis Mir, se proyectara en este certamen de cine fantástico en su 58 edición, el pasado 17 de octubre.

Carlos Cardona trabajó haciendo decorados y efectos especiales para Hollywood y como inventor entre 1920 y 1960. Uno de sus trabajos fue precisamente en ‘King Kong’, dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, en 1933, para la que creó el esqueleto en aluminio y acero del famoso gorila y de un brontosaurio.

El largometraje, que se ha proyectado en diferentes municipios de la isla a lo largo de este año, se encontraba en la sección 'Brigadoon' del festival, en el que se incluyen largometrajes, documentales y cortometrajes de producción independiente dentro de las temáticas de terror y fantástico. Los trabajos seleccionados se reparten entre estrenos, retrospectivas, homenajes o cine de culto. No hace falta que sean inéditos, como es el caso del largometraje de Mir, que se incluye en la categoría de exhibición, que no va a concurso.

Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood / Archivo José Luis Mir

Estreno en Sitges para Mir

Es la primera vez que Luis Mir ha ido Sitges. "Unos amigos me insistieron en que tenía que presentarlo, porque, casualmente, el símbolo del festival de Sitges es King Kong. Entonces me puse en contacto con ellos, se lo presenté y les gustó. Puede que les hiciera gracia y me seleccionaron", explicó a mediados de agosto el cineasta.

"En junio me llamaron, lo habían visto y les había gustado. Me dijeron que estaba seleccionado. Entonces me mandaron todo el material para inscribirme", explicó Mir.