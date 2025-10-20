Baleària calcula una reducción media de "solo" 248 coches diarios en Ibiza pese a la limitación de entrada de vehículos

La naviera Baleària calcula que la limitación a la entrada y circulación de vehículos en Ibiza "solo" ha evitado la entrada de una media de 248 coches diarios a Ibiza. Esto ha supuesto "una llegada de 45.000 pasajeros y 15.800 coches menos" entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, explica el presidente de la compañía, Adolfo Utor, en una rueda de prensa para analizar desde su punto de vista el primer verano de aplicación de esta normativa aprobada por el Consell, que "castiga gratuitamente al sector marítimo con un efecto nulo sobre la saturación".

Utor califica esta reducción como "insignificante" y la compara con el parque automovilístico de la isla, "de unos 120.000 coches". En este cálculo integra 16.000 coches de alquiler y 96.000 vehículos que, asegura, forman el parque móvil de Ibiza. Utor considera, además, que la normativa genera un "efecto llamada" porque, señala, entre enero y agosto de 2025 se matricularon en la isla 3.466 coches, lo que supone un 60% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se matricularon 1.335 coches.

Demanda al control de entrada de vehículos

Los datos que ofrece Utor forman parte de un informe elaborado por la empresa Meteoclim y otro llevado a cabo por el Centro de Investigación de Derecho Penal, Criminología e Inteligencia de la Universitat Jaume I. Ambos se han aportado a la demanda que presentó el mes pasado la naviera contra el acuerdo del Consell de Ibiza para limitar la entrada de coches. Antes, tanto Baleària como la patronal de alquiler de vehículos Baleval, interpusieron por separado un recurso contencioso-administrativo en los juzgados para pedir, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la aplicación de la ley. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma desestimaron la cautelarísima, por lo que la ley se sigue aplicando mientras se resuelve el juicio principal y se estudia si se concede una medida cautelar ordinaria.

Hasta que llegue la resolución, algo que advierte que puede producirse "en años", Utor señala que el aumento de vehículos en la isla se da a la par que el de los residentes. El presidente de Baleària señala en concreto a un aumento del 90% de la población entre 1996 y 2024, según datos de Ibestat (Institut d'Estadística de les Illes Balears). "El aumento ha venido dado por diferentes causas. Hay más turistas que atender, los hoteles han subido de categoría... Antes trabajaban 50 o 60 personas, ahora 150 o 200. Hay restaurantes, hay servicios, hay spa... Y en consecuencia se ha disparado el número de residentes y el de vehículos", razona.

Pasajeros de avión

Asimismo, Utor apunta al incremento de pasajeros que viajan en avión, que ha pasado de 4.629.619 a 9.057.186 entre 2008 y 2024. En contraposición, menciona que en el mismo periodo ha habido un decrecimiento del 3% en los pasajeros que viajan en barco, al pasar de 736.949 a 716.781, sin incluir a quienes viajan en la conexión entre Ibiza y Formentera.

De este modo, Utor critica que "el transporte marítimo no es el responsable de la saturación de vehículos en la isla, pero es el único sector castigado". "Si la saturación de las carreteras viene dada por los coches y si los coches son proporcionales al número de visitantes, vemos que evidentemente no ha sido el transporte marítimo el que ha provocado la saturación de coches. En todo caso, habrá sido la llegada de más gente a través del transporte aéreo, que se ha duplicado", opina Utor.

En relación con los datos proporcionados, Utor señala que Baleària no ha tenido pérdidas económicas este año, tampoco en los trayectos que hace la naviera entre Ibiza y Formentera. Sin embargo, la propia compañía estimó en mayo, antes de ponerse en marcha, que la limitación a la entrada de vehículos les generaría pérdidas de cinco millones de euros. Utor puntualiza ahora que este cálculo es "fácil de hacer si el precio medio de pasajeros y vehículos está aproximadamente en 100 euros y este año ha habido 45.000 pasajeros menos", aunque prefiere no ahondar en estos datos: "No queremos venir a decir que hemos perdido dinero porque nos van a llamar peseteros", responde. No obstante, insiste en que en el periodo de aplicación de las restricciones, la compañía ha transportado un 25% menos de coches y un 30% menos de pasajeros.

Sin embargo, repite en varias ocasiones que "tocar el transporte marítimo es darse un tiro en el pie" y advierte de que la restricción al transporte marítimo "tendrá efectos irreparables sobre la economía y la conectividad de la isla".

Utor señala que el propio mercado regulará los cambios que se buscan: "Si se ajusta la oferta, suben los precios y si se ajusta la capacidad de llevar pasajeros, porque es el mercado el que provoca la demanda, se van a ajustar los servicios, los precios y la calidad del servicio".

El presidente de Baleària insiste en que el Consell ha aplicado esta limitación "de forma precipitada y se ha hecho con una falta evidente de rigor", por lo que reclama que se "reconsideren las normas de aplicación de la ley". Asimismo, traslada su disposición a colaborar con las administraciones públicas "para mejorar la saturación y la situación de la isla".