Ibiza
Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
"Va a haber todo lo que te imagines", afirman los organizadores en la promoción en redes sociales
El departamento de Juventud del Consell de Ibiza ha alertado sobre la convocatoria en redes sociales de un botellón para niños a partir de 11 años previsto para el próximo 30 de octubre.
A través de las redes sociales, los convocantes prometen al potencial asistente que "va a haber todo lo que te imagines" en el botellón, fijado para algún punto sin determinar del centro de Ibiza. En la lista de precios, se prometen vasos de alcohol a dos euros y también que están "intentando que se vendan vápers" durante el evento.
"Se trata de una actividad ilegal y absolutamente contraria a los valores y políticas de salud, convivencia y protección de los menores que impulsa el Consell. El anuncio de este encuentro, con incentivos para consumir o distribuir alcohol, representa un riesgo grave para la salud y la seguridad de los jóvenes y transmite un mensaje completamente inaceptable", denuncia el Consell en un comunicado.
Además, el organismo se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos de la isla para "trasladar su preocupación y reforzar la coordinación institucional ante posibles convocatorias de este tipo", al tiempo que ha hecho "un llamamiento a las familias para que estén atentas y mantengan un diálogo abierto con sus hijos sobre los riesgos asociados a estos comportamientos".
"El departamento de Juventud recuerda que el ocio juvenil tiene que ser seguro, saludable y respetuoso con la legalidad, y reitera su compromiso con las políticas de prevención y educación en valores que promueve el Consell", finaliza la nota.
