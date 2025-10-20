Adolfo Utor, presidente de Baleària: "La restricción al transporte marítimo tendrá efectos irreparables sobre la economía y la conectividad de la isla de Ibiza"

"La restricción al transporte marítimo tendrá efectos irreparables sobre la economía y la conectividad de la isla", señala el presidente de Baleària, Adolfo Utor, en una rueda de prensa en la que evalúa la aplicación de la ley de limitación de vehículos en Ibiza. De hecho, indica que este año la naviera ya ha retirado un servicio que conectaba Denia con Ibiza y Palma e indica que el barco de Formentera "dejó de prestar servicio el 15 de octubre, cuando anteriormente lo prestaba todo el año".

Utor también ha reivindicado "la importancia del transporte marítimo" al recordar que tras las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales, Balearia fue la que reprogramó barcos "para hacer posible que la UME llegase desde Denia y desde Valencia".