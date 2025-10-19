Cuando la vivienda en Ibiza «emprobrece» y ahoga

Quedan pocos minutos para las once de la mañana y un grupo de activistas por la vivienda acaba de colocar varias toallas sobre la arena de ses Figueretes. Incluyen testimonios en primera persona de gente que se ha visto atravesada por la situación habitacional. Relatos que se han publicado en prensa local y nacional. «Un piso cuesta más de lo que gano»; «Mi hijo, nacido y criado aquí, tuvo que irse en 2023 porque no podía darle una buena calidad de vida a sus hijos»; «Llevo diez años viviendo como si estuviese de Erasmus. Cada año es una odisea encontrar un lugar en el que vivir»; «Cargamos los móviles en paradas de autobús y cogemos agua de un grifo de un cementerio próximo»; «Solo quiero tener un techo, una dirección donde mi hijo pueda decir: vivo aquí».

Éstas y otras frases se leen en las toallas, que también muestran imágenes como una mano sosteniendo un llavero, o a punto de recibirlo, o una cartera boca abajo, de la que ya no cae nada. En otras dos toallas aparece un ladrillo del que salen, de sus perforaciones, billetes de diferentes monedas. Quienes han montado esta intervención artística bajo el lema ‘Ens fan fora’ prefieren mantenerse en el anonimato y a los pocos minutos se marchan del lugar. La intención es que los transeúntes se paren, lean y reflexionen.

Buscar otro país

Una joven de Barcelona explica, después de leer los testimonios expuestos en las toallas, que lleva cinco años en la isla, a la que vino principalmente por oportunidades laborales. Para ella Ibiza no es un lugar en el que quedarse a largo plazo: «Pero tampoco quiero volver a la península, y estoy pensando en otro país. Aquí es inviable». Trabaja en el sector del marketing. «Yo, dentro de lo que cabe, tengo un poco de suerte, porque con el alquiler que tengo me da para vivir más o menos bien, pero tengo amigos que cada dos por tres se están cambiando de vivienda, que viven de forma precaria, compartiendo habitación y sin privacidad». También destaca que la situación es muy complicada en ciudades como la suya o Madrid.

«Cuando tienes 20 ó 22 años, pues bueno... O incluso si vienes aquí a hacer la temporada, aunque tengas 28, pues llegas y si trabajas en un hotel muchas veces te dan una habitación, e incluso en algunas compartes con cinco u ocho personas, durmiendo en literas. Si haces temporada, te lo tomas con filosofía y piensas: vengo, ahorro y ya está. Pero claro, cuando ya tienes una edad en la que quieres establecerte, tener una estabilidad y tu privacidad...», lamenta.

«No se llega a nada»

María Ortega Serrano explica que vive con su madre en un apartamento que ésta compró hace años. «Vivo aquí todo el año y he estado en Mallorca, yendo y viniendo durante un tiempo, para ver sí se podía vivir allí, pero he visto que los precios se están poniendo igual que en Ibiza», relata a este diario.

«Las frases que estoy leyendo me han parecido muy reales. Es que parece que ahora somos todos pobres, porque no se llega a nada, y a la vivienda, menos. Hablo del alquiler, pero comprar ya ni pensarlo. Y no se puede ahorrar». Ortega es administrativa y actualmente está en una bolsa del Ib-Salut, de manera que trabaja de forma intermitente en el Hospital Can Misses y mientras tanto se prepara unas oposiciones para administrativa del Estado. Espera que un puesto en lo público le aporte «estabilidad y tranquilidad».

Critica que «los alquileres se ponen prácticamente al mismo nivel que un sueldo». «Solo una habitación ya está costando 900 euros. No puedo independizarme, yo sola no me puedo pillar un piso ni nada. Tengo 40 años y no tengo casa» en propiedad.

Teodora Popa tiene 28 años y es educadora. Señala que «incluso con un sueldo medio, normal, no te puedes permitir» vivir por ti solo. Su madre, Mirela Popa, explica que se trasladaron desde Rumanía hasta Ibiza hace 20 años, y que ha notado una gran disminución de la capacidad de compra y adquisitiva de los residentes. «El problema no son los salarios, sino la diferencia entre el nivel de vida y el sueldo».

Mirela observa, por un lado, que «la isla es un territorio limitado»: «No veo cómo construir más sin poner en peligro toda la estructura. Y últimamente nos hemos multiplicado en número de habitantes. Cada año hay más y más personas que se quedan todo el año; y no tienen recursos, no tienen trabajo... Somos mucha gente con pocas casas, así que quien pueda pagar más pues tendrá una casa y quien no, no. Es un poco la ley de la jungla».

María Carrasco, ama de casa, señala que esta problemática se está viviendo dentro y fuera de la isla. Sobre la vivienda turística, señala: «Tú compras una vivienda y quieres ganar dinero, normal... Pero no estamos viendo el daño que se está haciendo. Pero bueno, es la caja de pandora que se ha abierto y no sé cómo solucionarlo, es muy difícil (...) Si no ponen más ayuda las administraciones... Y en Ibiza no tenemos suelo para construir».

Alojamiento en hoteles

Francisco Ribas, por otro lado, apunta: «Se han puesto unos precios muy locos y quien no tiene vivienda y no es de aquí, lo tiene muy complicado». Además, Ribas hace referencia al fenómeno de la inmigración y afirma que «tampoco puede haber vivienda para toda la gente que viene». «Antes veías a hoteles que daban vivienda a todo el personal que venía de fuera. Todo eso lo quitaron y la gente se mete donde sea porque los precios son los que son. Trabajan para pagar el alquiler. Algunos hoteles hacen bloques de vivienda para el personal, porque si no...».

Karen y Giovanni, un joven matrimonio residente en Nápoles (él es italiano y ella colombiana), han visitado muchas veces la isla y explican que ya habían oído hablar de su problema habitacional. «Tenemos amigos que vivieron aquí dos años, pero volvieron a Italia por los precios del alquiler. Esto fue en 2021», explican.

El objetivo de los promotores de esta exposición es que quien lo desee pueda adquirir las toallas y colgarlas donde considere oportuno para denunciar la situación. Para ello hay que escribir a ensfanfora@gmail.com.