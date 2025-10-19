'Tribu de estrellas' llena de mariposas el Cementeri Nou de Ibiza en un nuevo espacio de duelo perinatal

El punto de encuentro es la Plaça del Pi, nada más entrar en el Cementeri Nou de Vila. «Hemos decidido quedar aquí todos para así luego subir juntos», cuanta Yolanda, secretaria de la asociación Tribu de Estrellas. Este domingo inauguran un nuevo espacio en el que velar el dolor por la pérdida de sus hijos recién nacidos o todavía en gestación. El ambiente es distendido, pero también solemne.

Pocos minutos pasadas las 11 de la mañana, ya están presentes todas las familias de la asociación que confirmaron su asistencia. También los concejales de Cementerios y de Infancia del Ayuntamiento de Eivissa, Manuel Jiménez y Sara Barbado. «El espacio está arriba y hay un poco de cuesta, iremos poco a poco», comenta Jiménez. Antes de partir, Miriam, tesorera de la asociación, reparte claveles blancos entre las familias, que luego depositan en cada una de las 42 mariposas ubicadas en el espacio de duelo, situado en una tranquila zona ajardinada rodeada de pinos.

Cada una de las 42 mariposas tiene un nombre propio. Representan a estos hijos que «aprendieron a volar antes que a caminar», según reza la inscripción en la placa conmemorativa del espacio. «Se irán añadiendo más, a medida que desgraciadamente tengamos más casos», explica Miriam.

Familias depositan claveles blancos en cada una de las mariposas / Ayuntamiento de Ibiza

«Mamá, he encontrado a Carlos», exclama una niña presente en el acto, hermana de uno de los bebés fallecidos tan prematuramente. La emoción en ese momento es ya difícil de contener. «Pasan los años y poco a poco parece que lo vas dejando atrás, pero es mentira. Es un dolor que siempre vuelve», cuenta una de las madres. Lo confirma otra de las mujeres presentes. «Tener este espacio es muy fuerte. Una cosa es nombrarlos y otra es ver su nombre grabado aquí en un espacio específico para ellos», afirma.

La Asociación Tribu de Estrellas fue fundada por un grupo de madres que sentían la necesidad de compartir su dolor con alguien que hubiera pasado por una situación similar y las comprendiera. «Nos reunimos un martes a final de cada mes para recordar a nuestros hijos y compartir como nos sentimos. El dolor no se va del todo, pero es mucho mejor vivirlo acompañada», afirma Miriam.

Los concejales Manuel Jiménez, Sara Barbado y representantes de la asociación en la lectura del manifiesto / Ayuntamiento de Ibiza

Tras depositar las flores en cada una de las mariposas, llega el momento de leer un manifiesto que conmemore el momento de la inauguración de este espacio. Lo hacen entre lágrimas, imposibles ya de contener ante tanta emotividad. «Desde la asociación nuestro objetivo es acompañar a las familias que atraviesan este duelo tan profundo y muchas veces tan silenciado. Cuando ocurre una pérdida gestacional o neonatal creemos que cada familia debe sentirse acompañada y escuchada. Ningún padre, madre o familiar debe atravesar este camino solo», afirman en la lectura de dicho comunicado.

Gabi es otra de las madres que ha sufrido esta pérdida. «Estoy muy emocionada. Ver el nombre de mi hija escrito me ha impresionado».

Termina el acto y son muchas las familias que todavía permanecen en el espacio. Sobre las mariposas, un par de libélulas aparecen para hacer su particular danza. «Mira las libélulas, este lugar parece hasta mágico», concluye emocionada Miriam.