Riada verde contra el cáncer en Sant Antoni

Alrededor de un millar de personas han recorrido esta mañana las calles de Sant Antoni en el marco de la iniciativa 'Sant Antoni Camina amb el Càncer', para dar visibilidad al Día Unternacional Contra el Cáncer de Mama. Una caminata de tres kilómetros y una carrera de cinco kilómetros eran las elecciones para los participantes en esta marcha simbólica en la que las posiciones y los tiempos son los menos importante. Además, la jornada ha estado amenizada por el humorista José Boto, la música de Iván Doménech y Joan Barbé o un sorteo, entre otras actividades.

Entre las entidades benéficas presentes en este evento y que se beneficiarán de las donaciones se encuentran la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC), la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), la Asociación de Padres de Niños con cáncer de Baleares (ASPANOB), la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), la Asociación Española Contra el Cáncer de Ibiza, y la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, así como la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

El recorrido

El recorrido de la caminata partiódel Carrer Ample, cruzando el pueblo por la calle Soledat, hasta llegar a la Carretera de Cala Gració, donde dio la vuelta para volver por el Passeig de Ponent, hasta la meta en el Passeig de la Mar frente la oficina de Ports IB. En cuanto a la carrera deportiva, se ha hecho el mismo recorrido, pero llegando hasta la misma rotonda de Cala Gració, que hace que sumen los dos kilómetros de diferencia.

Este encuentro deportivo solidario y deportivo cuenta aademás con el apoyo de la Federación de Atletismo de las Islas Baleares, (FAB), del club de atletismo Sa Raval y de Ports IB, y empresas como Grupo Mambo, Unvrs, O Beach, o Asesoría Musson.