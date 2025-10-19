Prohens se compromete a reforzar los cribados del cáncer de mama

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este domingo, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, a reforzar los cribados y avanzar en la detección precoz de esta enfermedad. Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X en el que ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico «con la prevención, al detección precoz y la investigación».

«Sabemos que invertir en salud es invertir en vida. Continuaremos reforzando los cribados, asegurando las plantillas de profesionales oncológicos, avanzando en la detección precoz, impulsando los programas de concienciación y promoviendo una atención sanitaria más humana, más próxima y más fuerte, que ponga siempre a las personas en el centro», ha escrito.

La presidenta ha subrayado que, en Balears, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama «nos lo tomamos a pecho por las miles de mujeres que cada año le hacen frente con coraje». «Por todas las que luchan, por las que ya no están y por las que cada día os agarráis a esta lucha con esperanza y determinación», ha añadido.

Por su parte, el PSOE ha reclamado reforzar el sistema público de salud para tener mayor capacidad de cribado, más recursos y más profesionales para garantizar que todas las mujeres tienen a su alcance los recursos necesarios para hacer frente al cáncer de mama.

El PSOE pide más recursos para investigación

Los socialistas de Balears se han sumado a la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama con la publicación de un vídeo en el que animan a la sociedad a luchar contra una enfermedad que cada año afecta a más de 150.000 mujeres en toda España. El objetivo, ha informado el partido en un comunicado, es contribuir a la sensibilización y la conciencia social para fomentar hábitos preventivos como la pruebas de detección y cribado.

El PSIB ha considerado necesario «aumentar la capacidad investigadora, con más recursos, más medios humanos y más profesionales con mejores condiciones».

También que se refuerce el sistema público de salud para tener «más capacidad de cribado, más recursos y más profesionales que garanticen a todas las mujeres tener a su alcance los sistemas más eficaces de detección y tratamiento». Los socialistas han reivindicado su trabajo para que cada vez haya más recursos destinados a la ciencia y al sistema sanitario con el objetivo de que «cada vez haya más personas y más instituciones implicadas en la lucha contra el cáncer».