Salud
Prohens se compromete a reforzar los cribados del cáncer de mama
La presidenta expresa el compromiso del Govern «con la prevención, la detección precoz y la investigación», en el día inbternacional contra esta enfermedad
Europa Press
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este domingo, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, a reforzar los cribados y avanzar en la detección precoz de esta enfermedad. Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X en el que ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico «con la prevención, al detección precoz y la investigación».
«Sabemos que invertir en salud es invertir en vida. Continuaremos reforzando los cribados, asegurando las plantillas de profesionales oncológicos, avanzando en la detección precoz, impulsando los programas de concienciación y promoviendo una atención sanitaria más humana, más próxima y más fuerte, que ponga siempre a las personas en el centro», ha escrito.
La presidenta ha subrayado que, en Balears, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama «nos lo tomamos a pecho por las miles de mujeres que cada año le hacen frente con coraje». «Por todas las que luchan, por las que ya no están y por las que cada día os agarráis a esta lucha con esperanza y determinación», ha añadido.
Por su parte, el PSOE ha reclamado reforzar el sistema público de salud para tener mayor capacidad de cribado, más recursos y más profesionales para garantizar que todas las mujeres tienen a su alcance los recursos necesarios para hacer frente al cáncer de mama.
El PSOE pide más recursos para investigación
Los socialistas de Balears se han sumado a la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama con la publicación de un vídeo en el que animan a la sociedad a luchar contra una enfermedad que cada año afecta a más de 150.000 mujeres en toda España. El objetivo, ha informado el partido en un comunicado, es contribuir a la sensibilización y la conciencia social para fomentar hábitos preventivos como la pruebas de detección y cribado.
El PSIB ha considerado necesario «aumentar la capacidad investigadora, con más recursos, más medios humanos y más profesionales con mejores condiciones».
También que se refuerce el sistema público de salud para tener «más capacidad de cribado, más recursos y más profesionales que garanticen a todas las mujeres tener a su alcance los sistemas más eficaces de detección y tratamiento». Los socialistas han reivindicado su trabajo para que cada vez haya más recursos destinados a la ciencia y al sistema sanitario con el objetivo de que «cada vez haya más personas y más instituciones implicadas en la lucha contra el cáncer».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La fuerza de la riada arrastra dos coches en el cauce del río de Santa Eulària
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut