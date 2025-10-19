Platges de Comte "partida en dos" por el temporal en Ibiza

Las lluvias torrenciales que han golpeado Ibiza en las últimas semanas han dejado un paisaje inédito en varias de sus playas. Uno de los casos más graves es el de Platges de Comte, donde el temporal ha "partido en dos" la playa más grande tras arrastrar la arena del centro y dejar al descubierto un lecho de rocas que normalmente permanece oculto bajo la arena.

En el lugar, un torrente atraviesa actualmente la playa, dividiendo el arenal hasta la orilla. El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado ya las labores para reparar los daños provocados por el temporal. Los trabajos comenzaron el viernes en Port des Torrent, otra de las zonas más afectadas, donde se han desplegado retroexcavadoras y tractores pala para rellenar los grandes socavones que han aparecido en la playa.

Técnicos municipales y operarios trabajan contrarreloj para evaluar el alcance de los daños y devolver a las playas su estado natural antes del arranque de la temporada baja, cuando muchos residentes y turistas siguen disfrutando del mar en Ibiza.

Mientras tanto, se recomienda precaución a los visitantes de estas playas, ya que algunas zonas pueden presentar riesgos de erosión, rocas expuestas o corrientes anómalas debido a las alteraciones en el terreno.