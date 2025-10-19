La pasión por Ibiza de Joan Marí Cardona llena la iglesia de Sant Rafel

La iglesia de Sant Rafel se llenó este sábado para la presentación del libro del libro ‘Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses’, de Felip Cirer, en un acto celebrado el día en el que el sacerdote e historiador ibicenco hubiera cumplido cien años y en el que el autor estuvo acompañado por el obispo de Eivissa y Formentera, Vicent Ribas, y el presidente del Consell, Vicent Marí, además del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra.

La publicación del libro ha sido impulsada por el Consell de Eivissa y su presentación fue "un homenaje al legado de un ibicenco que estimó su tierra con sencillez, sabiduría y compromiso", aseguró Vicent Marí.

El autor del libro, Felip Cirer. / CIE

La presentación del libro de Cirer se enmarca en los actos del 'Any Marí Cardona', con los que se conmemora el centenario del nacimiento de una figura clave en la investigación y preservación del patrimonio histórico y cultural de las Pitiusas.

Los próximos actos

El próximo acto del programa será el sábado 25 de octubre, a las 19 horas, cuando se estrenará en la misma iglesia la cantata ‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’, con letra de Bernat Joan y música de Bartomeu Tur, que interpretará el Cor de Sant Josep de sa Talaia dirigido por Jordi Martí y con la dirección dramatúrgica de Àngels Martínez.

Además, el jueves 31, a las 19 horas, se presentará en el centro cultural Can Portmany, también en Sant Rafel, la fotobiografía ‘Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta imatges’, a cargo de Sara Ramón Roselló, consellera de Cultura, y de Joan-Albert Ribas, comisario de la exposición que se puede ver durante todo este mes en la sala, de viernes a domingo de 17 a 20 horas.