Llama la atención
El demoledor informe sobre la pobreza en Balears elaborado por la Xarxa per la Inclusió Social. Según el estudio, cuatro de cada diez residentes en Balears tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero llama sobre todo la atención los problemas que sufren muchos menores. Uno de cada cuatro menores de 18 años de las islas está en riesgo de pobreza y exclusión social.
Los datos que arroja la encuesta que ha encargado la plataforma ‘Hay soluciones para el vertedero de Ibiza’. Llama la atención que el 35% de los ciudadanos apueste por construir una incineradora, pero solo el 16% la acepte cerca de su casa. Pero destaca también el hecho de que uno de cada tres encuestados no tiene ni idea de qué es ni de dónde está el vertedero insular de Ca na Putxa.
Los destrozos provocados en las playas por la dana ‘Alice’, que azotó Ibiza y Formentera el pasado fin de semana y que una semana después aún son apreciables en muchos puntos y mantienen algunos arenales cerrados en todo o en parte. Los ayuntamientos, los más afectados son los de Ibiza, Sant Josep y Sant Joan, se están afanando en reparar los daños para minimizar el impacto en este final ya de la temporada turística.
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- La fuerza de la riada arrastra dos coches en el cauce del río de Santa Eulària
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- La dana 'Alice' vuelve a descargar con violencia y granizo sobre Ibiza
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza