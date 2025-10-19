El demoledor informe sobre la pobreza en Balears elaborado por la Xarxa per la Inclusió Social. Según el estudio, cuatro de cada diez residentes en Balears tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero llama sobre todo la atención los problemas que sufren muchos menores. Uno de cada cuatro menores de 18 años de las islas está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Llama la atención

Los datos que arroja la encuesta que ha encargado la plataforma ‘Hay soluciones para el vertedero de Ibiza’. Llama la atención que el 35% de los ciudadanos apueste por construir una incineradora, pero solo el 16% la acepte cerca de su casa. Pero destaca también el hecho de que uno de cada tres encuestados no tiene ni idea de qué es ni de dónde está el vertedero insular de Ca na Putxa.

Los destrozos provocados en las playas por la dana ‘Alice’, que azotó Ibiza y Formentera el pasado fin de semana y que una semana después aún son apreciables en muchos puntos y mantienen algunos arenales cerrados en todo o en parte. Los ayuntamientos, los más afectados son los de Ibiza, Sant Josep y Sant Joan, se están afanando en reparar los daños para minimizar el impacto en este final ya de la temporada turística.