Justicia paga medio millón al año por los alquileres en el Cetis de Ibiza

Más allá de la pésima imagen que transmite la Administración demorando año tras año la finalización de los juzgados de Ibiza, hay una derivada mucho más sensible para el bolsillo del contribuyente: lo que cuesta alquilar una torre completa del edificio Cetis, donde en 2019, y a raíz del incendio de los viejos juzgados, se amplió el contrato de arrendamiento que ya existía desde años atrás.

En diciembre de 2022, el Ministerio de Justicia reconocía que una de las motivaciones principales para finalizar los nuevos juzgados de Ibiza era «dar de baja arrendamientos cuya renta anual asciende a 521.797 euros». Medio millón de euros cada año que se podrían destinar a otras partidas públicas si el proyecto de finalización de los juzgados no se volviera a demorar.

Cuatro millones de euros

En el escenario más positivo, ese donde no se acumulen más retrasos y el edificio quede concluido dentro de dos años, el alquiler de la torre completa del Cetis habría supuesto más de cuatro millones de euros al erario público. Esa cifra mínima ya es insalvable, a tenor de la lentitud con la que sigue avanzando el proyecto, que ahora mismo vuelve a encontrarse estancado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB), Carlos Gómez Martínez, aseguró el mes pasado, durante la apertura del año judicial, que antes de que acabe este año volverán a salir a licitación las obras para condicionar el espacio de reserva del nuevo edificio judicial de sa Graduada.

Esa es la misma previsión que manejan en Vilor Infraestructuras, donde planean volver a presentarse a la licitación, que obligatoriamente tendrá que aumentar su presupuesto base si el Ministerio quiera hacerla atractiva para posibles candidatos. Otro sobrecoste para engordar la particular Sagrada Familia de Ibiza.