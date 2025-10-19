Homenaje al poder transformador de las mujeres

La cuarta edición de los Tanit Ibiza Congress & Awards volvió a reunir este sábado en el Club Diario de Ibiza a decenas de mujeres referentes de la cultura, la empresa, la comunicación y la acción social, en una gala marcada por la emoción, la inspiración y la fuerza simbólica del arte. El evento, organizado por Tanit Ibiza Conexión y conducido por sus creadoras Alicia Reina y Eva Ballarin, se consolida como un espacio de reconocimiento al talento y al liderazgo femenino con propósito en las Pitiusas.

Marga Prohens durante su discurso. | AISHA BONET

La ceremonia se abrió con una poderosa puesta en escena de Yaima Arias y su Ibiza Dance Academy, que simbolizó el crecimiento colectivo cuando las mujeres se unen y crean juntas. Ese mismo espíritu marcó toda la velada, en la que intervinieron la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quienes destacaron el papel de Tanit Conexión como plataforma de inspiración y unión para la comunidad ibicenca.

Las premiadas con los Tanit Spirit con la presidenta del Govern, las autoridades ibicencas y las organizadoras. | VICENT MARÍ

Entre los momentos más esperados estuvo la entrega de los reconocimientos Tanit Spirit 2025, que distinguieron a mujeres cuyo trabajo y compromiso reflejan la capacidad de transformar la sociedad desde la empatía y la acción. La actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo fue premiada por su labor como embajadora del Manifiesto por la Infancia de la Fundación Vicente Ferrer y su defensa de la cultura como herramienta de cohesión. La modelo y empresaria Fabiola Martínez recibió su galardón por su impulso a la Fundación Kike Osborne, que apoya a familias con hijos con discapacidad. La chef y empresaria Cristina Oria fue reconocida por sus iniciativas solidarias y su apoyo a los afectados por la pandemia y otras crisis sociales. También fue distinguida Cristina Cabañas, presidenta del Grupo Guitart Hotels y de la Fundació Climent Guitart, por su liderazgo en la promoción del turismo sostenible y responsable. Además, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, recogió su Tanit Spirit 2024, que no pudo recibir en la anterior edición, en reconocimiento a su impulso del talento femenino y su compromiso con la conciliación y la igualdad.

Cayetana Guillén Cuervo levanta su premio. | VICENT MARÍ

La emoción continuó con la entrega de los Premios Tanit 2025, que pusieron en valor el talento local de Ibiza en distintos ámbitos. La restauradora Alba Pau, propietaria de Can Pau, fue reconocida por su defensa de la gastronomía local y el producto de proximidad. La diseñadora Melania Piris, una de las impulsoras del sello Adlib Ibiza, fue premiada por su labor creativa y su contribución al estilo que proyecta la moda ibicenca al mundo. En el ámbito turístico, la empresaria Susana Juan, propietaria de Invisa Hoteles, recibió el galardón por su compromiso con un modelo hotelero sostenible y familiar. En el campo de la cultura, la musicóloga Mari Àngels Ferrer, especialista mundial en El Canto de la Sibila, fue reconocida por su trayectoria en la investigación y la pedagogía musical.

Espectáculo durante la gala celebrada en el Club Diario de Ibiza. | AISHA BONET

El espíritu solidario tuvo su reflejo en Mari Carmen Gutiérrez, presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación de la Detección Precoz del Cáncer, por su incansable trabajo en la lucha contra esta enfermedad. La cineasta Carmen Vidal, directora y guionista pionera en el audiovisual pitiuso, fue distinguida como Tanit Pionera por su contribución a la visibilización del talento femenino en el cine. En la categoría de emprendimiento, la actriz y productora Ana Vide fue reconocida por su capacidad para innovar y abrir nuevos caminos en el ámbito artístico. La joven activista Mar Torres recibió el Tanit Futuro por su compromiso con causas medioambientales y sociales.

Dos reconocimientos sorpresa completaron la noche: el Tanit Comunicadora, otorgado a la periodista radiofónica Maribel Torres, una de las voces más queridas y emblemáticas de la isla por su defensa de la cultura y las tradiciones ibicencas; y el Tanit Inspiradora, concedido a Montse Monsalve, periodista y CEO de Imam Comunicación, por su liderazgo, su compromiso social y su capacidad de crear redes de apoyo entre mujeres profesionales.

El broche final de la gala lo puso la aparición de la actriz Bárbara Hermosilla, que encarnó a la diosa Tanit embarazada, en una intervención teatral cargada de simbolismo sobre la unión femenina como fuerza generadora de vida.

La cita contó con la presencia de representantes institucionales y de numerosos rostros del tejido cultural, empresarial y social de la isla, que quisieron mostrar su respaldo al proyecto. Además, esta edición tuvo un fin solidario en apoyo a la Fundación Conciencia, dedicada a la protección de niños víctimas de maltrato, explotación y abusos en Ibiza y Formentera.

Tras la ceremonia se celebró un cóctel solidario y una subasta silenciosa del cuadro ‘Tanit emergiendo de las profundidades’, obra de la artista Soledad Martínez Díaz ‘Sol’, inspirada en la posidonia oceánica y en la energía vital del Mediterráneo.

Con emoción, arte y compromiso social, los Tanit Ibiza Congress & Awards 2025 volvieron a reafirmar su propósito: visibilizar el talento femenino que transforma Ibiza y proyecta al mundo el poder de las mujeres que inspiran, crean y lideran.

Marga Prohens. La presidenta reivindica el liderazgo femenino

«Somos una generación de mujeres que hemos decidido no renunciar a nada»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, clausuró este sábado la gala de los Tanit Ibiza Congress & Awards, un acto que combinó emoción, reconocimiento y compromiso. En su intervención, Prohens dedicó buena parte del discurso a agradecer la labor de los equipos de emergencias que han trabajado sin descanso durante las recientes inundaciones en Ibiza, y también a reivindicar el papel de las mujeres como clave del progreso social.

La presidenta recordó que el año pasado no pudo asistir a la gala para recoger su premio «por una tormenta que anuló los vuelos desde Palma», y quiso empezar su intervención rindiendo homenaje a quienes han trabajado en las tareas de emergencia por las inundaciones en Ibiza en las últimas semanas. También trasladó su apoyo a los afectados y subrayó que «ahora toca la recuperación y la reconstrucción», con la declaración de zona catastrófica y nuevas inversiones para evitar episodios similares en el futuro. La jefa del Ejecutivo balear ensalzó además la fortaleza del pueblo ibicenco, que «ha demostrado una vez más que juntos, trabajando juntos, somos más fuertes que cualquier tormenta».

Durante su intervención, Prohens reivindicó el liderazgo femenino y la conciliación como claves del progreso social. La presidenta subrayó que, gracias al trabajo de las que nos precedieron, «somos una generación de mujeres que hemos decidido libre y conscientemente no renunciar a nada» y defendió el derecho de las mujeres a «no tener que elegir entre su carrera, su familia o cuidarse a sí mismas». Prohens concluyó con un mensaje a las futuras generaciones: «Trabajamos con esfuerzo para que nuestras hijas lo tengan más fácil que nuestras madres y nuestras abuelas»..

La presidenta, que tuvo palabras muy emotivas de agradecimiento por su premio Tanit y de admiración hacia las galardonadas este año, concluyó su discurso subrayando que Ibiza «marca el camino» dentro de Balears y que desde el primer día que asumió la jefatura del Govern está comprometida a cuidar la isla «como una eivissenca más».