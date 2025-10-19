El álbum
Halloween se cuela en el escaparate
Desde un escaparate del centro de Vila, arañas gigantes recuerdan a los transeúntes que Halloween está ya a la vuelta de la esquina. La celebración, cada vez más popular, convive con las tradiciones de Tots Sants en Ibiza, donde los zombis y las calabazas comparten protagonismo con la popular trencada de pinyons.
