Halloween se cuela en el escaparate | DI

Redacción Ibiza

Desde un escaparate del centro de Vila, arañas gigantes recuerdan a los transeúntes que Halloween está ya a la vuelta de la esquina. La celebración, cada vez más popular, convive con las tradiciones de Tots Sants en Ibiza, donde los zombis y las calabazas comparten protagonismo con la popular trencada de pinyons.

