El Govern balear destina 284.350 € a estudiar la renovación del emisario de Can Bossa en Sant Josep
El estudio incluirá 1,5 km de tramo terrestre entre la depuradora y la costa, y evaluará el uso de microtunelaje para minimizar el impacto sobre la pradera de posidonia en Sant Josep
La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha sacado a licitación un contrato para analizar la viabilidad de renovar el emisario submarino de Can Bossa, ubicado en el municipio de Sant Josep, utilizando una técnica avanzada de perforación horizontal dirigida (microtunelaje). Esta tecnología permitiría minimizar el impacto ambiental sobre el fondo marino de Ibiza y la pradera de posidonia, uno de los ecosistemas más protegidos del Mediterráneo.
El proyecto se impulsa junto con un estudio paralelo para el emisario de Formentera y cuenta con un presupuesto total de licitación de 284.350 euros. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 31 de octubre, y el contrato contempla una ejecución de ocho meses, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.
Intervención clave bajo el parque natural
En el caso concreto de Can Bossa, el análisis incluirá también un tramo terrestre de 1,5 kilómetros, entre la línea de costa y la estación depuradora situada bajo el parque natural, lo que convierte el estudio en un paso clave para definir cómo ejecutar una futura renovación sin dañar zonas sensibles.
La renovación de este emisario, instalado originalmente en 1989 bajo los convenios suscritos entre el antiguo Ibasan y el Ayuntamiento de Sant Josep, se considera prioritaria dentro de los planes autonómicos de mejora del sistema de saneamiento en zonas de alto valor ambiental.
Una técnica ya utilizada con éxito en Ibiza
La técnica de microtunelaje ya ha sido utilizada con éxito en otros emisarios de la isla, como los de Eivissa ciudad, Santa Eulària y Cala Tarida, según ha destacado el departamento dirigido por el conseller Juan Manuel Lafuente. Esta tecnología permite perforar desde tierra hacia el mar de forma precisa, evitando dragados y alteraciones significativas del fondo marino.
En caso de obtenerse un informe técnico favorable tras este contrato, se dará luz verde a la redacción del proyecto definitivo de renovación, incluyendo también el plan para desmontar y retirar las antiguas conducciones, como ya se ha hecho este mismo año con los emisarios de Talamanca y Santa Eulària.
Compromiso con la protección del litoral
La renovación de los emisarios y la aplicación de sistemas de bajo impacto ambiental forma parte de la estrategia del Govern balear para modernizar infraestructuras críticas sin comprometer el equilibrio ecológico de las zonas costeras. En este sentido, Can Bossa, junto con el litoral de Formentera, representa una de las áreas donde se concentrará esta apuesta por una gestión más sostenible del agua y los residuos.
