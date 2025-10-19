Gastronomía de guerra: Higos a la sartén con queso cottage y espinacas

Los higos, esa bendición. Un árbol tan fragante como la higuera sólo podría dar frutos tan fascinantes como los higos. A bocados, recién cogidos de la rama, en el punto justo de dulzor, pelados acompañando cada mordisco con una miguita de pan con aceite, elevando cualquier receta… Con los higos pasa como con el jamón ibérico o el queso: mejoran cualquier plato. Hoy los preparamos en ensalada, pero pasados por la sartén para darle un toque diferente. Ésta es la base: espinacas, cottage y los higos. Se le puede añadir cualquier otro ingrediente que nos guste. Pero no le hace falta nada más, sólo así está riquísima.

Ingredientes (para 1 persona): -6 higos (1,85€) -250 gramos de cottage (1,29€) -1 nuez de mantequilla (0,32€) -200 gramos de espinaca baby (1,09€) -70 gramos de jamón serrano (1,95€) -sal y pimienta -aceite de oliva -vinagre de módena Precio: 6,5€ persona

Preparación

—Cortar los higos por la mitad, a lo largo, y ponerlos en una sartén con la parte interior pegada a la superficie.

—Agregar la nuez de mantequilla, un pelín de aceite, sal y dejar cocinar a fuego lento hasta que la base de los higos esté dorada. Con una cuchara, remojar por encima con la mantequilla para que se haga también ligeramente.

—En un plato, poner una cama de espinacas. Cubrir con el queso cottage, extendiendo bien y salpimentando por encima. Rociar con un hilo de aceite de oliva.

—Distribuir el jamón a trocitos en los bordes de la ensalada, sobre las espinacas.

—Colocar los higos encima del queso, repartiéndolos y procurando que se vea el interior.

—Agregar unas gotas de vinagre de Módena a la salsita de mantequilla de cocinar los higos que ha quedado en la sartén. Integrar bien y aliñar con ella la ensalada.

El toque gourmet

Unas almendras picadas le quedan de cine.