La finalización de los juzgados de Ibiza se alarga dos años más como mínimo

La finalización del edificio de los juzgados de Ibiza, situado en el solar que hace años ocupaba el colegio de sa Graduada, ha sufrido un nuevo retraso que vuelve a demorar el proyecto al menos dos años más.

De hecho, ahora mismo se encuentra en un limbo legal, después de que el pasado mes de agosto se declarara desierta la licitación para concluir el edificio y a la espera de que el Ministerio de Justicia vuelva a sacar las obras a concurso.

La construcción del edificio de los juzgados de Ibiza se programó en dos fases por «motivos presupuestarios», según explicaba el ministerio hace tres años en su memoria justificativa para acometer esa segunda fase que todavía sigue pendiente.

La superficie total de los juzgados asciende a 12.251 metros cuadrados, de los que 8.173 metros ya están completamente terminados y en funcionamiento desde hace años. Quedan por acondicionar y poner a punto los otros 4.078 metros cuadrados del edificio.

El primer concurso público era la redacción del proyecto y se lo llevó el estudio valenciano Santatecla Arquitectos, que entregó su trabajo el 19 de enero de 2024, después de dos meses de trabajo. Inexplicablemente, comenzó entonces otro parón de año y medio en el proyecto, concretamente hasta el pasado 10 de junio, cuando el Ministerio de Justicia por fin sacó a licitación la ejecución de las obras.

Una única oferta... y anulada

A pesar de que fueron varias las empresas constructores que se interesaron por la licitación, y que incluso visitaron los juzgados para conocer de primera mano los entresijos del edificio, a la hora de la verdad tan solo una de ellas siguió adelante con su propósito y presentó una oferta de forma oficial. Se trata de otra empresa de origen valenciano, Vilor Infraestructuras.

Sin embargo, la oferta que presentaron, que ascendía a 6.856.373 euros, era sensiblemente inferior al presupuesto base de licitación sin impuestos, fijado por el Ministerio en 5.999.354 euros, lo que supone automáticamente motivo de exclusión de la licitación, como así ocurrió.

Según explican fuentes de Vilor a Diario de Ibiza, presentaron esa oferta por encima del límite siendo perfectamente conscientes de que iba a ser anulada. «Nosotros hicimos el estudio y, cuando vimos que salía más, presentamos esa cifra para que vean el dinero que falta», precisan desde la constructora.

Teniendo en cuenta que está abierto otro lapsus de varios meses, y que la ejecución de las obras está prevista en una plazo de 20 meses, los nuevos juzgados ya apuntan, como mínimo, a finales de 2027.