Un dron obliga a desviar vuelos al aeropuerto de Ibiza

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma ha interrumpido el tráfico aéreo y ha obligado a desviar vuelos a Ibiza, así lo han comunicado al menos seis tripulaciones esta tarde. Han sido los propios controladores aéreos los que han dado la alerta en sus redes sociales.

Avisaban de que el avistamiento de un dron entre las pistas del aeropuerto obligaba a interrumpir las operaciones con lo que las aeronaves debían esperar en vuelo. De esta forma se ha declarado rate cero. La situación se ha mantenido así cerca de una hora.

Al final se han reanudado las operaciones de aterrizajes y despegues, pero al menos se han desviado una decena de vuelos del aeropuerto de Son Sant Joan. Por ejemplo, a los pasajeros del vuelo de Ryanair Madrid-Palma les ha comunicado la tripulación, cuando estaban a punto de aterrizar, que por el avistamiento del dron en las pistas del aeropuerto mallorquín les desviaban a Ibiza. Allí han aterrizado y no saben nada más, explican viajeros a bordo. En este caso el aterrizaje estaba programado a las 19:10 horas en Palma. Según relata una mallorquina, "los aviones desviados, como el nuestro, necesitan reposar combustible ahora. No sé sabe cuándo volveremos".

Por lo menos ha habido desvíos de vuelos que iban a Mallorca a Ibiza, Menorca y Barcelona. Solamente en Ibiza hay cinco aviones que se dirigían a Son Sant Joan, según la información transmitida a viajeros afectados. "En los cinco aviones de Ibiza los pasajeros estamos dentro del avión".

Hasta ahora no hay más información del origen de esta aeronave no tripulada.