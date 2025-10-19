El Consell de Ibiza encarga el proyecto para construir una residencia de estudiantes en sa Coma

El Consell de Ibizaha dado los primeros pasos para construir una residencia de estudiantes en las instalaciones del antiguo recinto militar de sa Coma, con la que pretende potenciar la demanda de los cursos de la Escuela de Turismo y de la Escuela de Hostelería.

Aunque esta iniciativa se presentó en marzo de 2023, cuando se anunció que estaría en marcha para este curso de 2025-2026, el proyecto de reforma de un antiguo pabellón militar destinado a este fin ha salido ahora a concurso público por un importe de 149.000 euros. En cuanto a las futuras obras, se estima que tendrán un presupuesto de 3,9 millones de euros, según consta en las bases de la licitación.

Los estudios de arquitectura interesados tienen de plazo hasta el 16 de octubre para presentar sus propuestas y, una vez seleccionada la oferta ganadora, sus responsables dispondrán de un plazo de seis meses para redactar el proyecto técnico del edificio.

Las obras de rehabilitación cuentan con una subvención de 297.781 euros procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), ya que esta iniciativa se orienta al «desarrollo de un producto turístico novedoso en la isla de Ibiza, como es el turismo educativo», según recoge la memoria del proyecto disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los principales usuarios de la residencia serán los alumnos de la Escuela de Hostelería —también ubicada en sa Coma— y de la Escuela de Turismo. Aunque los estudiantes tendrán preferencia a la hora de conseguir plaza, la intención del Consell es que las habitaciones también puedan ser utilizadas por funcionarios o trabajadores temporales.

Características

Según se detalla en las bases del concurso público, la residencia, de 1.300 metros cuadrados, deberá contar con un mínimo de 50 habitaciones individuales, cada una de ellas con una superficie mínima de 18 metros cuadrados. Las estancias dispondrán de baño y una pequeña cocina, además de mobiliario.

El edificio también incluirá un despacho para la dirección, otro para el personal administrativo y una lavandería, mientras que en el exterior se habilitará una zona ajardinada para actividades al aire libre. La gestión de la residencia dependerá del Govern balear, como titular de las competencias educativas. No obstante, su funcionamiento se externalizará mediante un concurso público, tal y como se recoge en la memoria del proyecto.

Una nueva Escuela de Turismo

Con esta actuación, el Consell quiere reforzar la formación en turismo y hostelería en Ibiza y atraer a estudiantes de la Península o del extranjero. En marzo de 2023, pocas semanas antes del inicio de la campaña para las elecciones locales y autonómicas, se anunció conjuntamente la construcción en sa Coma de esta residencia y de una nueva sede para la Escuela de Turismo en sendos pabellones enfrentados.

Aunque ahora sale a concurso exclusivamente el diseño de la residencia, una portavoz del Consell indicó a este diario que no se ha descartado trasladar la Escuela de Turismo al antiguo recinto militar, aunque este proyecto se desarrollará en un proceso independiente.

Recreación virtual del anteproyecto de la residencia y la Escuela de Turismo en sa Coma, elaborado por Luis Quesada. / DI

De momento, no se ha facilitado un calendario para la construcción y puesta en marcha de ambos centros. Sin embargo, en 2023, durante la presentación de estas iniciativas en la sede del Consell, se anunció que el objetivo era que el proyecto conjunto pudiera salir a concurso ese mismo verano y estar en funcionamiento en el curso 2025-2026.

En aquella presentación, basada en el anteproyecto realizado por el arquitecto Luis Quesada, el entonces conseller de Presidencia y actual alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, detalló que la nueva Escuela de Turismo ocupará 1.500 metros cuadrados, frenta los 600 metros cuadrados de sede en la calle Bes.

Igualmente, la futura biblioteca de este centro, con ochenta metros cuadrados, doblará la superficie de actual. La reforma del pabellón de sa Coma también permitirá una amplición de la oferta de 120 a 250 plazas, repartidas en ocho aulas.

El anteproyecto de Quesada prevé que ambos edificios queden unificados por una gran zona verde entre ambos, en la que se crearía un aljibe que podría servir de piscina.

El presupuesto conjunto para construir la residencia y la Escuela de Turismo se fijó en 5,2 millones de euros y, además de la subvención del ITS, el Consell aspiraba a recibir financiación de los fondos europeos.