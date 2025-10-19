Comprar habitaciones: la última moda del sector inmobiliario

El mercado inmobiliario sigue reinventándose y la última tendencia es la compraventa de habitaciones dentro de pisos compartidos. La web habitacion.com tiene un amplio abanico de habitaciones en venta ubicadas en grandes ciudades. Esta opción permite a quienes no pueden afrontar el precio de una vivienda entera, convertirse en propietarios de una sola habitación y un pequeño porcentaje de las zonas comunes de la vivienda.

Los precios por habitaciones, principalmente ubicadas en Madrid, Barcelona o Málaga, rondan entre los 50.000 y los 100.000 euros.

Propietario de unos metros cuadrados

Este nuevo sistema de venta de inmuebles a trozos funciona de manera similar al de una multipropiedad, aunque con la diferencia de que el comprador figura como propietario en el Registro de la Propiedad desde el primer momento. A través de esta fórmula, cada comprador posee el título de una habitación concreta, junto con derechos sobre espacios compartidos como la cocina, el salón o los baños.

Por el momento, la web no oferta ninguna habitación en venta en Ibiza, aunque en la isla existe también la opción de comprar habitación. Eso sí, en un hotel y con el fin de rentabilizarla.

Condohoteles

Si se realiza una búsqueda rápida para localizar este tipo de propiedad en Ibiza, la opción que encontramos es comprar una habitación de hotel.

El Club Inversor LMW7 oferta en la isla dos habitaciones en un hotel de es Canar. Los precios: 173.900 euros una de 20 metros cuadrados con baño y terraza y 218.000 euros otra habitación en el mismo hotel pero algo más espaciosa, con 25 metros cuadrados y también baño y terraza. Ninguna ganga, aunque el comprador sacará dinero por ellas, ya que solo le está permitido vivir ahí durante dos meses. El resto del tiempo la habitación se alquila y los ingresos se reparten entre el propietario y el gestor.

Una de las habitaciones en venta en Ibiza / DI

Esta modalidad, según explica un notario en un artículo publicado en la web del Club Inversor, se llama 'condohotel' y supone que un establecimiento hotelero tiene habitaciones o apartamentos que pertenecen a diferentes propietarios, y "su gestión corre a cargo de una empresa hotelera, distribuyéndose el disfrute de cada habitación o apartamento entre su propietario".

Otra oportunidad más de inversión inmobiliario, pero que nada soluciona el problema de vivienda en la isla.