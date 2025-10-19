Pueblos
El Club de Majors de Sant Agustí descubre la Selva Negra
Ibiza
Más de medio centenar de socios del Club de Majors de Sant Agustí se encuentran estos días disfrutando de uno de sus dos viajes anuales. En esta ocasión están descubriendo la Selva Negra en un periplo que este sábado les llevó a conocer Friburgo y el lago Titisee. En la bonita localidad alemana los viajeros del club agustiner se llevaron una simpática sorpresa y es que el restaurante en el que pararon a comer se llamaba Augustiner, una coincidencia que les hizo mucha gracia. En los próximos días el grupo hará la ruta del vino y visitará las cascadas y parques de Triberg, la ciudad de Estrasburgo, el nacimiento del Danubio, las cataratas del Rhin y la estación termal de Bande-Baden.
