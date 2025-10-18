Tumbas en forma de protesta en Ibiza: "Nos ahogan a nosotros. Ahogan a la ciudadanía"

La playa de s'Arenal de Sant Antoni ha amanecido este viernes convertida en un cementerio simbólico, con decenas de tumbas y cruces de madera clavadas en la arena. Se trata de una nueva acción de protesta de la Unió Socorristes de Balears, que lleva ya varias semanas en huelga indefinida sin que el Govern haya dado respuesta a sus reivindicaciones, según denuncian.

La imagen quiere lanzar un mensaje claro: la seguridad en las playas está en riesgo, y con ella, la de la ciudadanía. “Cuando nos ahogan a nosotros, también están ahogando a todos”, advierten en su comunicado.

Protestas de socorristas en la playa de s'Arenal de Sant Antoni / Unión de socorristas

Los socorristas denuncian un modelo de socorrismo anticuado y precario, instaurado en 2005, que permite la figura de un “socorrista reactivo”: personas con título pero sin la obligación de intervenir en rescates o realizar maniobras de reanimación. “Una torre cada 800 metros y sin un enfoque preventivo real”, explican, señalando que este sistema no garantiza la protección de los bañistas, sobre todo en plena temporada turística.

A ello se suma el malestar generalizado por la situación económica y laboral que afecta no solo al sector, sino también al conjunto de la ciudadanía. “Mientras Baleares bate récords de visitantes y beneficios hoteleros, la vida de los trabajadores locales es cada vez más difícil: la vivienda se ha vuelto un lujo, los sueldos no suben y llegar a fin de mes se convierte en una carrera de fondo”, denuncian.

Huelga indefinida

Pese a llevar más de un mes de huelga indefinida, los socorristas afirman que no han recibido ninguna respuesta oficial por parte del Govern. Ni la presidenta Marga Prohens ni el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, han comparecido públicamente para dar explicaciones o sentarse a negociar.

Desde la Unió Socorristes de Balears reclaman una reforma profunda del sistema de vigilancia en playas, condiciones laborales dignas y que se escuche a quienes están en primera línea garantizando la seguridad de los bañistas. Las tumbas simbólicas, aseguran, “no representan muertes, sino advertencias”.

“Lo que está en juego es mucho más que nuestros derechos como trabajadores. Es la seguridad de miles de personas que confían en que, si algo va mal en el agua, alguien estará preparado para salvarles la vida”, concluye el comunicado.