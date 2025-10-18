Feria 'Trobada de Pobles' en el Recinto Ferial: Las múltiples caras de la Ibiza de 2025

Platos y tejidos típicos, vestimentas tradicionales, danzas populares, libros de historia e incluso alguna que otra guía turística... Son varias las vertientes culturales que diez casas regionales y/o asociaciones culturales del extranjero muestran este fin de semana en el Recinto Ferial, en el marco de una nueva edición de la Trobada de Pobles. Se dieron cita este sábado y repetirán este domingo. En el estand valenciano se encuentran, entre otras muchas personas vinculadas a La Nostra Falla, la colla fallera de la isla, Olga Márquez Rodríguez, fallera mayor infantil en 2026, y Carola Vélez Sendra, fallera mayor 2025.

La comunidad valenciana asentada en Ibiza es muy relevante en número y se encargan de dar a conocerse sus raíces con actividades durante todo el año. Todo lo ocurrido alrededor de la dana en Valencia el año pasado fue un momento muy difícil y Vélez afirma que unió mucho a todos los que se volcaron para echar una mano trabajando como voluntarios desde Ibiza para llevar ayuda a las zonas damnificadas.

La consellera insular de Participación Ciutadana, Marilina Ribas, afirma que el dinero dedicado a esta feria de dos jornadas «ronda los 140.000 euros, incluyendo todo, el montaje, los productos alimentarios que sirven las asociaciones, la parte infantil…». «De todo se hace cargo el Consell porque considerábamos que una vez que recuperábamos el evento, que volvió a celebrarse el año pasado, teníamos que hacerlo con la seguridad y la garantía de que no supondría un peso añadido para las asociaciones, sino que nos podríamos garantizar una continuidad».

Varias casetas regionales

También participa la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. Se fundó en 1988 y se hicieron hermandad filial del Rocío en 2011, explica su presidenta, Fátima Escot. «Ibiza no es solo discotecas y fiestas. En cada rincón de la isla hay mucha cultura», destaca. En la degustación de comidas y bebidas típicas de cada agrupación, ellos presentarán rebujito y serranito.

Hay otra comunidad autónoma representada en el evento, a través de la Casa de Cantabria en Ibiza, fundada en 2008. Gabino Canales Trueba, su presidente, viene del sector hotelero, así que aprovecha para exponer algunos folletos y guías de su tierra. Para la degustación han traído, principalmente, «la marmita y la quesada montañesa».

Los dominicanos están en proceso de crear una nueva asociación. Están haciendo piña para poder conseguirlo, explican Alexandra Ferreiras y María Altagracia.

América

Sus propuestas gastronómicas para esta feria son moro de gandules con carne guisada, y de postre dulce de coco y majarete, entre otras cosas como aguacate, caña de azúcar y un cóctel de fruta típica, citan a modo de ejemplo. Limbert Delboy, presidente de la asociación de bolivianos en Ibiza y Formentera, explica desde detrás del mostrador diferentes tejidos típicos de su país, del que, añade, hay «tres regiones muy diferenciadas: la zona del altiplano, la de los valles y la tropical/amazónica». Para la degustación, ellos traen sándwich de chola o el silpancho cochabambino, además de bebidas como el somó y el mocochinchi, añade Delboy.

Ya en el otro lateral de la Trobada, atiende a este diario Biliver Gonzales, presidente de la asociación Unión Filipina de Ibiza y Formentera, junto con su hija Robi Rose Gonzales, ya nacida en la isla. Su padre vino a la isla en 1997. «Calculamos que hay más o menos 4.000» filipinos en la isla. En esta cita exponen ropa típica de su país y preparan pancit, fideos con verdura, salsa y algo más, acompañado de un postre dulce.

Antoni Guasch y el guaraní

La Asociación de Paraguayos en Ibiza tampoco falta a este evento. La presidenta, Evelina Pereira, comenta que la entidad ya tiene 21 años de historia y que son alrededor de 5.000 paraguayos en la isla. «Nuestra misión es preservar y promover nuestra cultura», entre lo que también, incluye, por supuesto, el idioma guaraní, y en este sentido hace referencia a la obra del misionero ibicenco Antoni Guasch Bufí, prestigioso estudioso de dicha lengua. «Tenemos grupo de danza paraguaya, que bailará este domingo al mediodía, y el plato típico que traemos para este año es la ensalada de poroto con asado a la olla».

En todo caso, hace hincapié en que también se vuelcan en la parte social «para ayudar a los compatriotas», incluyendo, también, gestiones consulares. Dahiana Rojas, secretaria de la asociación, y la integrante Gladis González confirman que los campos de trabajo de su entidad son muy variados. La clave está en cuidar su comunidad y representar la cultura, el folklore y la gastronomía de Paraguay.

La Asociación Tahití Ibiza nace en 2014 para «compartir la cultura de la Polinesia Francesa». «Mis alumnas de baile de Tahití han ido amando cada vez más esta cultura», apunta Melodie Nouveau, presidenta de la entidad. Una de sus alumnas es Sabrina Poley, que también ejerce de secretaria de la mencionada asociación. «Siempre me ha gustado mucho la cultura polinesia y hace ocho o nueve años vi una promoción de unas clases y me apunté».

Larissa Giunta, por su parte, es presidenta de la asociación de brasileños en Ibiza, creada hace muy poco. «Traemos feijoada, que es un plato típico y muy conocido de Brasil, con guaraná antarctica, un refresco del país», adelantaba a este diario este sábado por la mañana. «Hay mucha gente de Brasil en Ibiza y este año hemos celebrado la segunda edición del festival ‘Brazilian Day’», recuerda.

Cultura local

A todos estos quioscos hay que sumar la presencia, en el centro del Recinto Ferial, de la cultura tradicional ibicenca, que está presente a través de una exposición fotográfica (de imágenes actuales y también antiguas, en blanco y negro) y audiovisual organizada por la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza. En la muestra se rinde homenaje, además, a personas comprometidas con la cultura popular, destaca la presidenta de la Federació, Maria Marí. De hecho, la Colla d’Aubarca inauguró la Trobada este sábado en representación de la federación. También hay castillos hinchables, talleres de la mano de monitores de S’Espurna, actuaciones musicales de diferentes partes del mundo durante todo el día y proyección de vídeos de cultura ibicenca.