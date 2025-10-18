El San Pablo pierde dos puntos en un partido que tenía ganado

Un empate (4-4) que sabe a derrota. El San Pablo Eivissa goleaba por 4-1 a falta de dos minutos para el final del encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Segunda División de Fútbol Sala Femenino. Sin embargo, el exceso de relajación y los fallos de concentración le costaron muy caro al club de Ca n’Escandell. Aunque fueron superiores a su rival, el pésimo final de partido y el ímpetu del FC Meigas impidieron que se hicieran con los tres puntos.

El conjunto local comenzó el duelo con una altísima intensidad. El ímpetu de las ibicencas sorprendió al FC Meigas, que apenas inquietó la meta defendida por Pao Corona en los compases iniciales.

Kai Ferreira abrió la lata en el pabellón de Es Viver. Una jugada individual de la joven futbolista brasileña, que se zafó de su marcadora gracias a un gran gesto técnico, concluyó con un potente zurdazo. Era el minuto cinco y el conjunto dirigido por Sergio Oruj se adelantaba en el marcador.

Tras el 1-0, el cuadro gallego se puso las pilas. Poco a poco se acercó a la portería de Corona y, tras varios avisos, empató en el minuto nueve. Mariña culminó a la perfección un contraataque letal.

La reacción de las locales tras recibir el gol del empate fue inmediata. Lucía Serrano, una de las mejores del partido, volvió a adelantar al San Pablo un minuto después. La joven ala valenciana, un incordio permanente para las defensoras del Meigas, anotó por tercer partido consecutivo. Con el tanto de Serrano, los dos equipos se marcharon al descanso.

El segundo tiempo comenzó como el primero. El resultado era corto a pesar del dominio de las celestes. Sin embargo, el excelente trabajo de la joven guardameta visitante, Carmen Domínguez del Castillo, mantenía al Meigas con vida en el duelo.

Lari de Gouvea y Faty Villar lograron superar a Domínguez en los minutos 28 y 34, respectivamente.

Todo hacía indicar que el San Pablo iba a conseguir su tercer triunfo de la temporada. No obstante, un inesperado giro de guion final, como si de una película de Martin Scorsese se tratase, dejó helada a la afición local. Tres goles de las visitantes en los últimos 120 segundos arrebataron la victoria a las pupilas de Sergio Oruj. Y, para más inri, el tanto del 4-4, a falta de ocho segundos para el final, fue un remate en propia puerta de Haruna.