Paquita 'Marsan' y su hija se enfrentan a dos años de cárcel por emplear a trabajadores sin papeles en Ibiza

La Fiscalía solicita dos años de cárcel para la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita 'Marsan', y su hija, Rocio Sánchez, por un delito de ocupación colectiva ilegal de trabajadores extranjeros sin autorización.

El próximo miércoles, a partir de las 9.30 horas, comenzará este juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que se remonta a hechos sucedidos hace tres años en Ibiza.

Según el escrito de acusación, Paquita 'Marsan' y Rocío Sánchez actuaron de común acuerdo en el seno de la empresa Inversiones Hoteleras Tanit S.L., dedicada a la construcción de edificios residenciales. La madre, que ya ha sido condenada por la justicia en el pasado, figura como administradora única de la sociedad, mientras que la hija era su apoderada.

Once trabajadores irregulares

El Ministerio Público sostiene que, el 28 de septiembre de 2022, la empresa contaba con doce trabajadores, once de los cuales carecían de permiso de residencia y trabajo, además de no haber sido dados de alta en la Seguridad Social antes de iniciar su actividad en una obra en Ibiza.

La Fiscalía subraya que las acusadas eran conscientes de que estos hechos constituían una infracción muy grave en materia de extranjería, conforme al artículo 54.1.d de la Ley Orgánica 4/2000, así como una infracción grave en el orden social al no afiliar a los empleados en la Seguridad Social.

El ministerio público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera a ambas acusadas autoras del delito, conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal. Además de la pena de prisión, solicita que se imponga una multa de 3.600 euros a cada acusada.