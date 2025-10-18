Nuevos guardianes para la tradición salinera

Amenazaba con lluvia un feo nubarrón en el horizonte, incluso se llegó a oír algún trueno, pero eso no impidió que los vecinos de Sant Jordi acudieran este sábado a la IX edición de la Fira de la Sal, celebrado finalmente bajo un radiante sol. La cita tuvo que reajustarse por la previsión de malas condiciones meteorológicas, aunque esto no ha impedido que la jornada transcurra con un ambiente muy animado.

Desde primera hora de la mañana, la plaza acoge el mercadillo tradicional, en el que los vecinos miran con curiosidad los diferentes puestos de artesanía. Alguno de ellos se anima a comprar las tradicionales espardenyes. También llaman la atención los senallons. Aunque uno de los que más atraen la atención de los visitantes son los puestos de sales de Ibiza. Es el caso de Yolanda, dependienta de Fluxà Ibiza, quien además de tener en su expositor hierbas ibicencas y licores como café caleta vende diferentes tipos de sales aromatizas con curry, azafrán, chili o hierbas mediterráneas, entre otros sabores. También relacionado con la sal, pequeños y mayores disfrutan del taller de sales aromáticas. «Cuidado, solo se puede una bolsa por persona, si no los demás no van a poder tener la suya», explica con amabilidad uno de los monitores del taller a un pequeño entusiasmado con las sales.

Xicu y Jordi

El plato fuerte de la jornada, sin embargo, llega a partir de las 12:15 horas. Tras la entrega de premios ‘Salipinta’ a los más pequeños, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, da la bienvenida a los «guardianes de la sal y las traiciones salineras», Xicu y Jordi, dos nuevos personajes que se incorporan por primera vez en esta feria. «Hay tanta creatividad que cada vez se hace más difícil elegir al ganador de este concurso», dice en referencia a los pequeños premiados del concurso de pintura. Y continúa: «Si hablamos de la salinera y de esta Fira de la Sal, debemos hablar también de dos pueblos, Sant Jordi y Sant Francest d s’Estany, ¿no? De Jordi y de Xicu». Tras estas palabras, la música de la flauta ibicenca, xeremia, castanyoles y tambor inunda la plaza a la vez que van entrando dos capgrossos, que portan el senalló tradicional con el que los salineros cargaban con la sal. Son los anunciados Xicu y Jordi. Se convierten inmediatamente en la principal atracción de la plaza. Ni si quiera el puesto de comida de Sabores de Ibiza, en la que la chef Marga Orell prepara patatas y pescado a la sal y que durante toda la mañana ha sido uno de los principales focos de atención, puede hacerles sombra. «Se ha quedado embobada, eh», hace ver una madre a su amiga respecto a su hija, sentada en el carrito sin quitar ojo a los capgrossos. No era para menos. Xico y Jordi se animan incluso a bailar al son de la música folclórica de la colla.

Los capgrossos, Xicu y Jordi / Toni Escobar

También disfruta mucho con el espectáculo Maria Torres. Sonríe al ver la colla de ball pagès, que interpreta también alguna canción del folclore ibicenco. «Está siendo precioso, muy bonito». La mujer acude a la Fira de la Sal junto con sus amigos Catalina y Tur y Antonio Prats. Los tres vienen a esta cita por primera vez. «Nos hablaron de la feria en el club y nos recomendaron que viniéramos», cuenta Catalina. Aunque María ya conocía la feria del año pasado. «El año pasado lo vi en la tele y me dije que para el siguiente año no me lo iba a perder», explica entre risas. Los tres se han paseado por todos los puestos de la feria. También por la exposición fotográfica ubicada en la entrada de la iglesia, en la que se puede ver imágenes antiguas de los trabajos en la salinera. «No sabríamos decir qué nos ha gustado más, es todo muy bonito», añade Antoni.

Showcooking

Tras el baile y presentación de los capgrossos, llega otro de los momentos más esperados de la jornada, un showcooking en el escenario en los que se prepara una salmuera tradicional de olivas, carne y pescado y un nigiri con pescado de Eivissa. Tres platos que tendrán la sal como protagonista.

La primera en ponerse en los fogones es Esperança, una veterana de esta cita que lleva desde la primera edición explicando al público sus secretos en la cocina. En esta ocasión, la cocinera preparó una salmuera de oliva payesa.

Isidro Ramos, de la cooperativa Carnicoop, cuenta las claves para preparar un buen bullit de ossos amb col. Nico, de la cofradía de Sant Antoni es el encargado de explicar cómo se empleaba la sal para la conservación del pescado. «Antes, en las salinas, se salaba mucho atún que luego se exportaba. Y se lo llevaban salado, porque entonces no había neveras», comenta. El pescador recalca la importancia de salar en su justa medida el pescado. «Es importante salarlo solo un poco, no bañarlo en sal, y luego dejarlo salar al aire», aclara.

Taller de sales aromáticas en la Fira de la Sal de Sant Jordi / Toni Escobar

La exhibición de comida internacional corre a cargo del japonés Hideki Aoyama, chef del restaurante Sushiya Aoyama, en Eivissa. El japonés prepara un plato de nigiri con un pescado habitual en los mares de la isla, el salmonete. «Es un pescado que cuando se cocina tiene un sabor un poco más fuerte, pero que crudo es suave y tiene un toque más dulzón», explica el cocinero.

Aoyama también habla sobre las diferentes formas de salar los alimentos entre Japón y Eivissa. Así, «aunque en Japón es habitual usar la salsa de soja para dar un toque más salado a la comida, también hay platos, como el ramen, que llevan bastante sal», explica.

Al terminar de preparar su plato, el cocinero ofreció al público probarlo. «Primero quienes habéis estado aquí delante aguantando las explicaciones al sol, vosotros merecéis ser los primeros», dice para alegría de los aludidos.

Tan solo queda para terminar la jornada matutina otro de los momentos más esperados, la comida popular de ossos amb col. Aunque se comienza a servir a las 14 horas, minutos antes la gente ya hace cola esperando su plato. Todos quieren probar esta tradicional receta de la gastronomía isleña