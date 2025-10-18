Nueve sanciones por acampada y fuego en zona rústica durante los controles de la Pujada a Sa Cala

La Policía Local de Sant Joan, en colaboración con la Guardia Civil, llevó a cabo este viernes una actuación especial centrada en la detección de acampadas ilegales y prácticas de riesgo en el municipio. El Ayuntamiento ha informado de que la actuación se enmarca dentro de los controles preventivos vinculados a la celebración de la Pujada a Sa Cala, la prueba más popular entre los aficionados al motor de la isla y que atrae a cientos de personas en cada edición.

Durante la intervención, se establecieron dos puntos de verificación en zonas sensibles, donde se identificaron más de 25 vehículos, "algunos de ellos susceptibles de destinarse a actividades fuera de la legalidad por sus características, construcción y tipología", informa el Ayuntamiento de Sant Joan en un comunicado.

Como resultado del operativo, los agentes levantaron nueve actas por acampada y encendido de fuego en zona rústica, una conducta "especialmente grave por el riesgo que representa para el entorno natural", han apuntado en el comunicado de prensa. Las sanciones asociadas a estas infracciones pueden oscilar entre 1.500 y 3.000 euros.

El Consistorio ha querido agradecer la colaboración de los cuerpos de seguridad y recordar que el cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar el desarrollo seguro y respetuoso de los eventos deportivos que se celebran en el municipio.