Matutes: "Una marca diferenciada reduce el riesgo de 'canibalización' de empleados por la competencia"

Palladium Hotel Group y Minor Hotels Europe & America han coincidido este viernes en la dificultad para conseguir y retener talento laboral en las plantillas de las gamas de hoteles por debajo de las marcas de lujo o gran lujo.

Así lo han manifestado los máximos responsables de ambas cadenas en un nuevo encuentro de 'La Industria de la Felicidad', organizado por Grupo Hotusa en Madrid. En el caso del presidente de Palladium, Abel Matutes, ha reconocido que este problema afecta a los establecimientos de cuatro estrellas, apuntando a la retribución dineraria o no dineraria. También ha señalado que la formación es "fundamental" para combatir este reto.

Por su parte, el CEO de Minor, Gonzalo Aguilar, ha destacado este desafío como "un problema mundial" para la industria. Tras afirmar que en los empleados de las gamas de lujo o gran lujo se encuentran "orgullosos" y "cómodos" de "estar en ese entorno", ha lamentado que es "difícil" recrear el mismo sentimiento en otras marcas.

Los hoteles de cinco estrellas retienen mejor al personal gracias al peso de las propinas, mientras que la rotación afecta más a las marcas medias. Una marca diferenciada reduce la rotación y el riesgo de "canibalización" de empleados por la competencia, ha apuntado Matutes, en una información recogida por El Economista.

En su intervención también ha señalado que la empresa explora diferentes formas de fidelizar, siendo una nueva "oportunidad de crecimiento".

Por otro lado, ambos directivos han resaltado que este reto está relacionado con el territorio. Desde el punto de vista de Matutes, ha ejemplificado en el caso de El Caribe, donde hay "más rotación", mientras que en Ibiza ha manifestado la dificultad para encontrar trabajadores en cuatro estrellas.

En palabras de Aguilar, aunque en Europa la cadena cuenta con una "base sólida", hay regiones con problemas de absentismo: "Es un problema transitorio". En cuanto a Asia u Oriente Próximo, el CEO de Minor ve suficientes candidatos para rellenar plantillas por la evolución y crecimiento de estas regiones.