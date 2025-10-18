El PP exige a Sánchez y Armengol que declaren Ibiza zona catastrófica “de inmediato”

El presidente del Partido Popular de Ibiza y diputado en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que declaren Ibiza zona catastrófica sin más demoras tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias de los días 30 de septiembre y 11 y 12 de octubre.

“Es una vergüenza que 20 días después aún no hayan abierto la boca ni Sánchez ni Armengol. ¿A qué esperan?”, ha criticado Marí Bosó, quien considera que la gravedad de los daños “justifica sobradamente” una declaración urgente por parte del Consejo de Ministros.

Según han informado los populares en un comunicado de prensa, Bosó ha recordado que el artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que es el Gobierno central, a propuesta de los ministerios de Hacienda e Interior, el encargado de aprobar la declaración de zona catastrófica “sin necesidad de trámites adicionales”.

"Escurrir el bulto"

“No hace falta que nadie la pida, es obligación del Gobierno arbitrar las ayudas recogidas en la Ley de Protección Civil”, ha insistido Marí Bosó, quien ha acusado al Ejecutivo de “escurrir el bulto” y “no mover un dedo por los ibicencos y vecinos afectados”.

El presidente del PP ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo central con la respuesta de las instituciones baleares y locales: “Marga Prohens, Vicent Marí y los alcaldes han estado a pie de calle desde el primer momento, y la presidenta comprometió ayudas autonómicas desde el minuto uno, cosa que aún no ha hecho el Gobierno”.

Marí Bosó también ha arremetido contra los representantes socialistas en la isla, a quienes acusa de “limitarse a acompañar al delegado del Gobierno” y de “no exigir responsabilidades a Sánchez”. “El sanchismo ha llevado a los socialistas ibicencos a agachar la cabeza; los ibicencos tomarán nota y pasarán factura en las próximas elecciones”, ha concluido.