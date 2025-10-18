El miedo y el caos que un grupo de individuos ha sembrado en la localidad formenterense de Sant Ferran, donde los vecinos, que ya no pueden más, han acudido a la Guardia Civil para pedir que actúe de una vez. Denuncian peleas, amenazas de muerte, exhibición de cuchillos e incluso una réplica de un arma de fuego, increpaciones a menores...

Llama la atención

La reflexión del investigador y criminólogo Esteban Morelle, que sugirió durante su intervención en el Foro Marino que en los casos más graves de destrucción de la posidonia, cuando los daños son irreversibles, se aplique la vía penal. Morelle recalcó también que las multas, aunque sean de decenas de miles de euros, no suponen apenas nada para la economía de quien tiene un yate de 140 metros.

Que los daños causados por las lluvias en la estación de la ITV de Santa Gertrudis supongan que la ya de por sí larguísima demora para conseguir una cita (en estos momentos ronda los seis meses) se alargue todavía más. Según explican desde la estación, el agua dejó inservibles dos de las cuatro líneas de inspección (una de ellas recuperada el jueves), a lo que hay que sumar que otra ya estaba fuera de servicio.