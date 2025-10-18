Ibiza toma la playa en apoyo del pueblo palestino: "El acuerdo de paz es una pantomima"

La playa de ses Figueretes ha sido este sábado el escenario de una nueva convocatoria en favor del pueblo palestino y contra el acuerdo de paz, que los manifestantes consideran más "un plan de rendición" impuesto por Israel.

Nueve días después de que se firmara el acuerdo de paz en Egipto, donde el presidente estadounidense Donald Trump ejerció como maestro de ceremonias, más de un centenar de vecinos se han concentrado en la playa ibicenca para apoyar una vez más a Palestina.

La arena se ha llenado con banderas palestinas y sobre ella ha quedado escrita una petición en letras grandes: 'Justicia para Palestina'. Desde las 11 de la mañana se han celebrado talleres infantiles, de batucada y de grafiti bajo un cielo soleado que ha favorecido la afluencia de gente.

Aplausos de los asistentes durante el encuentro / Toni Escobar

María Cardona, una de las organizadores de la jornada, ha agradecido el apoyo de asociación de vecinos de ses Figueretete: "Hay vecinos que han estado toda la noche cocinando para traer comida y hasta los niños están muy concienciados, venían con su euro para poner en la hucha de donaciones. También han venido algunos profesores que nos han dicho que teniendo problemas por intentar hacer acciones denunciando el genocidio en sus institutos y han querido estar hoy aquí. La respuesta popular está teniendo más altura que la del Gobierno".

Un acuerdo insuficiente

Porque los asistentes al encuentro en favor de Palestina, y sobre todo de los castigados de Gaza, consideran que "el acuerdo de paz es una pantomima", un texto "un poco envenenado porque en realidad es un plan de rendición para el pueblo palestino".

"Está hecho punto por punto respetando lo que las élites sionistas y Trump quieren de Palestina. Ya sabemos que Trump tiene un plan muy bonito de hacer súper resort en Palestina y convertir a Gaza en ciudad de vacaciones, pero la realidad es que el plan no respeta ni el derecho del pueblo palestino a ejercer su soberanía sobre su propio territorio", lamenta Cardona.

Taller de grafiti / Toni Escobar

Los manifestantes recuerdan que "ni siquiera están dejando entrar toda la ayuda humanitaria que se pactó para esta primera fase del plan y siguen matando gente a pesar de que se supone que hay un alto al fuego". "Es un plan bastante frágil, así que no podemos bajar la guardia. Y aunque se cumpliera, está muy lejos de lo que el pueblo palestino necesita", añaden.

Además, también están convencidos de que "una vez que Israel tenga todos los rehenes va a utilizar cualquier excusa, o incluso sin excusa, para reanudar lo que realmente es el plan de Netanyahu para Palestina, que es acabar con todo el pueblo palestino y seguir ocupando su territorio". "El miedo que tenemos es que en cualquier momento salte todo por los aires y sigan adelante con su plan", advierten.

También ha habido homenaje a la Flotilla solidaria que fue detenida camino de Gaza, con la llegada a la orilla de una embarcación que portaba varias sandías ibicencas, fruta convertida en símbolo porque tiene los mismos colores que la bandera palestina y que posteriormente se ha repartido entre los asistentes.